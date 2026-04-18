قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخص بحوزته 12 ألف عبوة سجائر في مطروح
بعد إطلاق ذا سباين.. طلعت مصطفى تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال
خريطة الإجازات 2026 في مصر.. مواعيد العيد والعطلات بالتفصيل
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التنمية بشمال سيناء ويفتتح مصنعًا للصناعات البلاستيكية ببئر العبد
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
وزير التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية
التبخر الكوني.. علماء يعيدون حساب عمر الكون ويكشفون سيناريو التلاشي الكامل
الضربات تتوالي.. 10 نجوم خارج منتخب مصر في مونديال 2026
«شوبير» يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع محمد أمين توجاي
هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريده؟ .. الإفتاء تجيب
دعاء أول أيام ذو القعدة لتفريج الكرب.. أدركه بـ 7 كلمات
مسح كوني مذهل يرسم أدق خريطة للفضاء.. 47 مليون مجرة في صورة ثلاثية الأبعاد للكون| إيه الحكاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

فريد : 58% قفزة في الاستثمارات الخاصة .. ونمو صناعي يصل إلى 12%.. نواب: تعكس تحسنا ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد .. ومطالب بتعزيز الاستثمار برأس المال البشري

مجلس النواب
أميرة خلف
  • وزير الاستثمار: الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا للتعامل مع المتغيرات الإقليمية
  • برلمانية تطالب بمنح حوافز للمستثمرين وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تشجع على الاستثمار
  • برلماني يطالب بتعزيز بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات لدعم القطاع الخاص

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا بمقر السفارة المصرية في واشنطن مع وفد من مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، ضم ماري ديرون، العضو المنتدب لمخاطر السيادية، وميكائيل جونديراند، نائب مساعد رئيس المؤسسة.

وشهد اللقاء استعراض إستراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة معدلات النمو الصناعي، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأكد الوزير أن الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا للتعامل مع المتغيرات الإقليمية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة داخل المحافظات والمناطق الاستثمارية، والتحول من التجميع إلى التصنيع في قطاعات واعدة تشمل الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.
 

في هذا الصدد، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة خلال الفترة الأخيرة ركزت على تعميق التصنيع المحلي لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 . 

وأشارت “ أبو زيد ” في تصريح لـ “ صدى البلد ”إلى ضرورة الاستمرار في تشجيع القطاع الصناعي من خلال منح المصنعين العديد من الحوافز وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تشجع على الاستثمار ، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري و ربط خدمات الإنتاج بأسعار تنافسية بما يضمن زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري . 

و أوضحت عضو البرلمان أن هذه الخطوة من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة ومستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ،  كما أنه يسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي يستحقها المواطن المصري.

في سياق متصل،ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ تصريحات وزير الاستثمار بشأن إحداث قفزة في الاستثمارات الخاصة تصل لـ 58 % ، إلى جانب نمو صناعي يصل لـ 12 % ، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس تحسنا ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف سمير في تصريحاته أن هذه الأرقام تعكس زيادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار، وتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية في جذب رؤوس الأموال ودعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية.

وأوضح عضو الشيوخ أن استمرار هذا الأداء الإيجابي يتطلب تعزيز بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية. 

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

شوبير

شوبير يكشف كواليس قرار إعادة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات

سلاح الشيش

اليوم.. ختام منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة

محمد صلاح

تاريخ صلاح يتوهج في ديربي ميرسيسايد.. أرقام مميزة أمام إيفرتون

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد