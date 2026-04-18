نائب: الدبلوماسية المصرية كلمة السر في تهدئة الأزمات وصناعة التوافقات الدولية

أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الدبلوماسية المصرية تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا على الساحة الدولية، وتعد إحدى أهم أدوات تهدئة الأوضاع في المنطقة، مشيرًا إلى أنها أصبحت “كلمة السر” في العديد من المفاوضات والأزمات الكبرى.

وأوضح السادات أن التحركات المصرية الأخيرة في الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الجهود المرتبطة بالأوضاع في لبنان، تعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم سيادة الدول واحترام وحدة أراضيها، والعمل على ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وأشاد النائب عفت السادات بالدور الذي قامت به الدولة المصرية في دعم الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بما يسهم في تعزيز فرص التهدئة ووقف التصعيد، لافتًا إلى أن هذا التحرك يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على إدارة الملفات المعقدة بحكمة واتزان.

وقال السادات إن الدبلوماسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية، نجحت في بناء شبكة واسعة من العلاقات المتوازنة مع مختلف القوى الدولية والإقليمية، ما جعلها لاعبًا رئيسيًا في تقريب وجهات النظر وحل الأزمات.

وأضاف أن إشادة الجانب اللبناني بالجهود المصرية تعكس تقديرًا دوليًا متزايدًا للدور المصري، وقدرتها على التحرك الفاعل في الملفات الشائكة، بما يحقق مصالح الشعوب ويحفظ استقرار المنطقة.

وأكد النائب عفت السادات أن استمرار هذا الدور المصري الفاعل يمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن والسلم الدوليين، ويفتح المجال أمام حلول سياسية مستدامة بدلًا من التصعيد والصراعات.