بفستان مكشوف.. نيللي كريم تبهر المتابعين من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التوصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نيللي كريم في صورة داكنة، لا يظهر منها سوي عينيها ورقبتها، مرتدية فستان مكشوف الأكتاف طويل.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها كالاتي: “جميلة - قمر - حلوة أوي الصورة - احلي نيللي”.

وعلم “صدى البلد” ان النجمة نيللي كريم ستحتفل بعقد قرانها على لاعب الأسكواش السابق هشام عاشور وذلك في ١١ أغسطس الجاري، وسيقتصر كتب الكتاب على الأهل والأصدقاء المقربين من نيللي وهشام عاشور بالجونة.

وظهرت النجمة نيللي كريم برفقة خطيبها هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق وذلك خلال حضورهما البطولة العربية للإسكواش المقامة حاليًا في مصر.

وكانت نيللي احتفلت بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، وفضلا التكتم لحين موعد عقد القران.



يذكر أن نيللي كريم أعلنت مؤخرًا انضمامها لأسرة فيلم "كازابلانكا 2" بطولة أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، ومن المقرر تصوير الجزء الثانى فى مدينة لشبونة داخل إسبانيا.

وقالت نيللي كريم إنها تعمل على تقديم شخصيات من المجتمع في أفلامها، مشيرة إلى أن تجربة فيلم "200 جنيه" مختلفة، إذ يضم عددا كبيرا من النجوم، وكل ممثل يقدم 4 مشاهد فلكل منهم قصة مختلفة عن الآخر.

ولفتت نيللي كريم إلى أنها تجسد دور راقصة فقيرة وتعاني العديد من المشاكل والمواقف الصعبة، موضحة أنها تتعامل مع شخصياتها على أنها حقيقية تكره وتحب أحيانا وتفرح وتحزن أحيانا أخرى لذلك تكون أدوارها ليست بعيدة عن الواقع.