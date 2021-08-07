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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرضت لظلم شديد.. "الباز" يعلق على حصد جيانا فاروق برونزية أولمبياد طوكيو

جيانا فاروق
جيانا فاروق

هنأ الاعلامى محمد الباز، البطلة جيانا فاروق؛ لحصولها على برونزية أولمبياد طوكيو، لافتا إلى أن هذه الميدالية تعد الرابعة فى حصاد أبطال مصر في الأولمبياد حتى الآن.


وأضاف "الباز"، خلال تقديمه حلقة برنامج آخر النهار المذاع عبر فضائية النهار، أن البطلة جيانا فاروق كانت تستحق الحصول على ميدالية ذهبية لافتا الى ان الخبراء الرياضيين صرحوا بأن اللاعبة تعرضت لظلم شديد وانحياز من الحكم ضدها، لصالح اللاعبة الصينية .


ولفت الى أن البطلة جيانا فاروق درست الصيدلة، وتم تكريمها قبل ذلك من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المقرر ان ترفع علم مصر فى ختام أولمبياد طوكيو؛ كنوع من التكريم لها، خاصة أنها حصدت أول ميدالية لمصر فى الكاراتيه.  


 

اولمبياد أبطال أولمبياد طوكيو محمد الباز تعرضت جيانا فاروق

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