بطولة إفريقيا للكرة الطائرة|سيدات الأهلي يفزن على السجون الكيني ويتأهلن لدور الـ16

تغلب الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي على فريق السجون الكيني بنتيجة 3- صفر، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت في ختام منافسات دور المجموعات من البطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي الأهلي من 24 أبريل إلى 4 مايو المقبل.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وسيطر «سيدات طائرة الأهلي» على مجريات اللقاء تمامًا، وظهر الفريق بشكل مميز، بفضل الإرسال القوي إلى جانب الضربات الساحقة، ليحقق الفريق العلامة الكاملة في المجموعة ويتأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الأولى.

‏‎فاز «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-21، ثم واصل الفريق أداءه القوي ليحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-8، ثم حسم المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-17.

وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد فاز على ناصرية بجاية الجزائري بنتيجة 3- صفر في المباراة الماضية.