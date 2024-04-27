عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو هتفتح مشروع .. خطوات الحصول على رخصة محل تجاري

محال تجارية
محال تجارية

يسعى الكثير من المواطنين إلي الحصول علي مصدر  دخل جيد وعليه يتجه العديد منهم لفتح محال تجارية خاص به وعلي تقدم الدولة العديد من خدماتها بكل سهولة ويسر للمواطنين خاصة الراغبين منهم إصدار رخصة محل فى ظل قانون المحال والذي ينص على الزام جميع المحال العامة بضرورة ترخيص الأنشطة .

txt

فى 6 خطوات .. خطوات الحصول على رخصة محل تجاري

txt

طرح محال وصيدليتين ومخبز واستغلال أماكن انتظار مركبات بالمزاد العلني في هذه المدينة

خطوات الحصول على رخصة محل تجاري

ويجب علي الراغبين الحصول على رخصة محل تجاري القيام بمجموعة من الخطوات اللازمة والتي تشمل مايلي :-

- تتضمن أولي خطوات الحصول على رخصة محل تجاري التقدم بطلب للترخيص إلى المركز المختص علي النموذج الخاص بذلك.

- فى هذه الخطوة يتم تحضير المستندات المطلوبة التي نصت عليها القرارات الصادرة من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتقديمها.

- وبعد تقديم المستندات وطلب الترخيص  سيقوم المركز المختص بالرد علي مقدم الطلب بالقبول أو الرفض، ذلك خلال 60 يومًا من تاريخ طلب التقديم.

- كما تتضمن خطوات الحصول على رخصة محل تجاري  الإخطار في حال قبول طلب التقديم، لجميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد عمل ترخيص له.

- وبعد الأخطار يقوم مقدم طلب الحصول على رخصة محل بدفع رسوم معاينة لا تتجاوز ألف جنيهاً.

- وبعد المعاينة سيتم منح الترخيص للمواطن، ذلك بعد التأكد من وجود كل الشروط المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل


وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول علي رخصة محل تجاري وتتضمن ما يلي :-

- تشمل الأوراق المطلوبة من المواطن الراغب فى الحصول على رخصة محل تجاري تقديم صورة البطاقة الشخصية.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل صورة البطاقة الضريبية.

- كما يجب تقديم جواز سفر لـ صاحب الترخيص من بين المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل

-  تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري.

- كما يلزم تقديم بيانات ومعلومات التي تخص المحل، مثل نوع المحل، عنوان أو مكان المحل، اسم المحل، مع إرفاق رسم كروكي للمحل.

-  تقديم صورة من عقد الإيجار مكتوبًا به سند الملكية أو التاريخ، والعنوان الخاص بـ الوحدة الإدارية أو التجارية المخصصة داخل العقار.

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة محل

وفيما يخص استخراج بدل فاقد لرخص المحل يجب تحضير هذه الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف لرخصة محل، مايلي :-

- يلزم على المواطن تقديم  صورة بطاقة الرقم القومي.

txt

طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني في مدينة الشروق

txt

طرح محال تجارية ووحدات وصيدليات بمدينتي بدر والسادات للبيع بالمزاد العلني

 

- تقديم  رقم محضر شرطة في حالة الفقد.

- فيما يخص الرخصة التالفة يتم تقديمها  في حال التلف.

-  إحضار صورة من أوراق التأمينات الاجتماعية.

-  إحضار صور من الشهادات الصحية للعاملين بالمحل، في حال محلات المشروبات والأغذية.

رخصة محل رخصة محل تجاري رخصة محلك محال تجارية ترخيص محال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

حبست زوجها وقدّّمت تنازلات للفن وتصدَّرت التريند.. ما لا تعرفة عن ميار الببلاوي

بيانات مغلوطة| مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلة MS256 وطائرة الغردقة

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

موضوعات متعلقة

الإسكان تطرح محال تجارية وورش حرفية للبيع بمدينة حدائق أكتوبر| اعرف موعد جلسة المزاد

الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليتين ومخبز للبيع بـ4 مدن جديدة

ترشيحاتنا

بينهم نتنياهو.. جهود إسرائيلية لمنع إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين كبار

انخفاض جديد في أسعار السيارات.. الشعبة تزف بشرى سارة

اليوم عيد.. وزير الرياضة يشهد قرعة نهائيات دوري توتال انرجيز النسخة العاشرة

كيف نستغفر الله؟ أفضل صيغ الاستغفار لانشراح الصدر وراحة البال وزيادة الرزق

بعد احتجاجات داعمة للقضية الفلسطينية|عودة العملية التعليمية لطبيعتها بجامعة نورث إيسترن الأمريكية

بعد التأهل إلى نهائي إفريقيا.. قرار عاجل من إدارة النادي الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة.. نهى عابدين تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

أم كلثوم والعندليب|سعد لمجرد يزور قبور عدد من نجوم الفن الراحلين بمصر.. صور

حبست زوجها وقدّّمت تنازلات للفن وتصدَّرت التريند.. ما لا تعرفة عن ميار الببلاوي

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ