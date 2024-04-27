لو هتفتح مشروع .. خطوات الحصول على رخصة محل تجاري

يسعى الكثير من المواطنين إلي الحصول علي مصدر دخل جيد وعليه يتجه العديد منهم لفتح محال تجارية خاص به وعلي تقدم الدولة العديد من خدماتها بكل سهولة ويسر للمواطنين خاصة الراغبين منهم إصدار رخصة محل فى ظل قانون المحال والذي ينص على الزام جميع المحال العامة بضرورة ترخيص الأنشطة .

خطوات الحصول على رخصة محل تجاري

ويجب علي الراغبين الحصول على رخصة محل تجاري القيام بمجموعة من الخطوات اللازمة والتي تشمل مايلي :-

- تتضمن أولي خطوات الحصول على رخصة محل تجاري التقدم بطلب للترخيص إلى المركز المختص علي النموذج الخاص بذلك.

- فى هذه الخطوة يتم تحضير المستندات المطلوبة التي نصت عليها القرارات الصادرة من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتقديمها.

- وبعد تقديم المستندات وطلب الترخيص سيقوم المركز المختص بالرد علي مقدم الطلب بالقبول أو الرفض، ذلك خلال 60 يومًا من تاريخ طلب التقديم.

- كما تتضمن خطوات الحصول على رخصة محل تجاري الإخطار في حال قبول طلب التقديم، لجميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد عمل ترخيص له.

- وبعد الأخطار يقوم مقدم طلب الحصول على رخصة محل بدفع رسوم معاينة لا تتجاوز ألف جنيهاً.

- وبعد المعاينة سيتم منح الترخيص للمواطن، ذلك بعد التأكد من وجود كل الشروط المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل



وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول علي رخصة محل تجاري وتتضمن ما يلي :-

- تشمل الأوراق المطلوبة من المواطن الراغب فى الحصول على رخصة محل تجاري تقديم صورة البطاقة الشخصية.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل صورة البطاقة الضريبية.

- كما يجب تقديم جواز سفر لـ صاحب الترخيص من بين المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل

- تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري.

- كما يلزم تقديم بيانات ومعلومات التي تخص المحل، مثل نوع المحل، عنوان أو مكان المحل، اسم المحل، مع إرفاق رسم كروكي للمحل.

- تقديم صورة من عقد الإيجار مكتوبًا به سند الملكية أو التاريخ، والعنوان الخاص بـ الوحدة الإدارية أو التجارية المخصصة داخل العقار.

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة محل

وفيما يخص استخراج بدل فاقد لرخص المحل يجب تحضير هذه الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف لرخصة محل، مايلي :-

- يلزم على المواطن تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- تقديم رقم محضر شرطة في حالة الفقد.

- فيما يخص الرخصة التالفة يتم تقديمها في حال التلف.

- إحضار صورة من أوراق التأمينات الاجتماعية.

- إحضار صور من الشهادات الصحية للعاملين بالمحل، في حال محلات المشروبات والأغذية.