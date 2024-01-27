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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فى 6 خطوات .. خطوات الحصول على رخصة محل تجاري

ترخيص محل
ترخيص محل

يسعى الكثير من المواطنين إلى البدء فى أنشطتهم التجارية من خلال فتح محل جديد وعليه لابد من استكمال مجموعة من الخطوات والإجراءات اللازمة للحصول على رخصة لهذا المحل .

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بكل سهولة.. خطوات الحصول على رخصة محل تجاري

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وتوفر الحكومة العديد من الخدمات للمواطنين والراغبين فى إصدار رخصة محل فى ظل قانون المحال والذي ينص على إلزام جميع المحال العامة بضرورة ترخيص الأنشطة.


خطوات استخراج رخصة محل تجاري 


ويجب علي المواطن الراغب في استخراج رخصة محل القيام بمجموعة من الخطوات والتي تشمل ما يلي :- 


- يتم تقديم طلب للترخيص إلى المركز المختص علي النموذج الخاص بذلك.

- يلزم تحضير المستندات المطلوبة التي نصت عليها القرارات الصادرة من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتقديمها.

- بعد تقديم الأوراق المطلوبة سيقوم المركز المختص بالرد علي مقدم الطلب بالقبول أو الرفض، ذلك خلال 60 يومًا من تاريخ طلب التقديم.

- بعدها يتم الإخطار في حال قبول طلب التقديم، لجميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد عمل ترخيص له.

- وبعد الأخطار يقوم مقدم طلب الحصول على رخصة محل بدفع رسوم معاينة لا تتجاوز ألف جنيهاً.

- بعدها يتم منح الترخيص للمواطن، ذلك بعد التأكد من وجود كل الشروط المطلوبة.

شروط الحصول على رخصة محل


يجب توافر مجموعة من الشروط من أجل الحصول على رخصة محل والتي من بينها ما يلي :-

-  تحديد نوع النشاط المقرر للمحل التجاري في طلب للمجلس المحلي.

- يلزم تقديم صورة رسم توضيحي لمكان المحل والعنوان.

- تقديم صورة من رخصة البناء والبنية التي تضم المحل.

- يجب أن يكفل صاحب المحل للعاملين وسائل الوقاية المناسبة من الحرارة أو الرطوبة، من ملابس خاصة.

- مراعاة الفحص الدوري للتوصيلات الكهربائية للتأكد من سلامة المحل أو المنشأة.

الأوراق  المطلوبة للحصول على رخصة محل

-  تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة الى برنت تأمينات لإثبات المهنة.

- تتضمن الأوراق المطلوبة أصل وصورة من عقد لمحل سواء كان إيجار أو تمليك.

-  ومن بين الأوراق تقديم صورة وأصل السجل التجاري سارية.

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- من بين المستندات المطلوبة يجب أن يكون الاسم التجاري مدون باللغة العربية في السجل التجاري.

- تقديم الملف بكامل المستندات المطلوبة إلى مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمجلس المحلي.

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