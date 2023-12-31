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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بكل سهولة.. خطوات الحصول على رخصة محل تجاري

محل تجاري
محل تجاري

تقدم الدولة العديد من خدماتها بكل سهولة ويسر للمواطنين خاصة الراغبين منهم إصدار رخصة محل فى ظل قانون المحال والذي ينص على الزام جميع المحال العامة بضرورة ترخيص الأنشطة .

خطوات الحصول على رخصة محل تجاري

وهناك مجموعة من الخطوات التى يجب على المواطن الراغب فى الحصول على رخصة محل القيام بها والتي تتضمن مايلي :-

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إيقاف تعديل محل تجارى بدون ترخيص وإزالة بناء مخالف في ملوي

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- تشمل أولي خطوات الحصول على رخصة محل تجاري التقدم بطلب للترخيص إلى المركز المختص علي النموذج الخاص بذلك.

- يتم تحضير المستندات المطلوبة التي نصت عليها القرارات الصادرة من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتقديمها.

- وبعد تقديم المستندات وطلب الترخيص  سيقوم المركز المختص بالرد علي مقدم الطلب بالقبول أو الرفض، ذلك خلال 60 يومًا من تاريخ طلب التقديم.

- كما تتضمن خطوات الحصول على رخصة محل تجاري  الإخطار في حال قبول طلب التقديم، لجميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد عمل ترخيص له.

- وبعد الأخطار يقوم مقدم طلب الحصول على رخصة محل بدفع رسوم معاينة لا تتجاوز ألف جنيهاً.

- وبعد المعاينة سيتم منح الترخيص للمواطن، ذلك بعد التأكد من وجود كل الشروط المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة محل

- تتضمن المستندات المطلوبة من المواطن الراغب فى الحصول على رخصة محل تجاري تقديم صورة البطاقة الشخصية.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل صورة البطاقة الضريبية.

- كما يجب تقديم جواز سفر لـ صاحب الترخيص من بين المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل

- كما أنه من بين المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري.

- كما يلزم تقديم بيانات ومعلومات التي تخص المحل، مثل نوع المحل، عنوان أو مكان المحل، اسم المحل، مع إرفاق رسم كروكي للمحل.

- يلزم علي المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة محل تجاري تقديم صورة من عقد الإيجار مكتوبًا به سند الملكية أو التاريخ، والعنوان الخاص بـ الوحدة الإدارية أو التجارية المخصصة داخل العقار.

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة محل

وفيما يخص استخراج بدل فاقد لرخص المحل يجب تحضير هذه الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف لرخصة محل، مايلي :-

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شروط الحصول على رخصة مكتب تحفيظ قرآن في الأزهر الشريف.. اعرفها

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أسهل طريقة لاستخراج رخصة سيارة

- يلزم على المواطن تقديم  صورة بطاقة الرقم القومي.

- تشمل المستندات المطلوبة تقديم  رقم محضر شرطة في حالة الفقد.

- فيما يخص الرخصة التالفة يتم تقديمها  في حال التلف.

- كما يلزم على المواطن أبضا إحضار صورة من أوراق التأمينات الاجتماعية.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة إحضار صور من الشهادات الصحية للعاملين بالمحل، في حال محلات المشروبات والأغذية.

 

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