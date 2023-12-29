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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شروط الحصول على رخصة مكتب تحفيظ قرآن في الأزهر الشريف.. اعرفها

تحفيظ القرآن
تحفيظ القرآن

أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب القبول للمحفظين الراغبين في ‏فتح مكاتب أهلية لتحفيظ القرآن الكريم تعمل تحت إشراف الأزهر الشريف (دور يناير 2024)؛ للحصول ‏على ترخيص لفتح مكتب تحفيظ.

شروط الحصول على رخصة مكتب تحفيظ قرآن في الأزهر الشريف

واشترطت الإدارة العامة لشئون القرآن، ألا يقل المكتب عن حجرتين متوسطتين، ويكون جيد التهوية وبه حمام صحي، ويكون المكتب في الدور ‏الأول أو الثاني بحد أقصى، وألا يكون مقر المكتب تابعًا لوزارة الأوقاف؛ كمقر المسجد أو ملحق بالمسجد أو أعلى المسجد وألا يكون ‏مقر المكتب تابعًا لجمعية أهلية تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

كما اشترطت الإدارة العامة لشئون القرآن، إحضار المستندات التالية: رسم كروكي للمكتب مبين به عدد حجرات المكتب ومساحة المكتب، وكشف مدون فيه أسماء الطلاب الموجودين على ذمة المكتب حيث لا يقل عددهم عن خمس عشرة طالبًا، ‏وتكون أعمارهم أكبر من خمس أعوام وأقل من ١٨ عامًا، وغير مُقيدين بالمعاهد الأزهرية، وصورتان ضوئيتان من الرقم القومي بالنسبة لصاحب المكتب، وصورتان ضوئيتان من الرقم القومي بالنسبة للمحفظ القائم على المكتب، و (۳) صور شخصية للمحفظ، وعقد بيع أو إيجار للمكتب به إثبات تاريخ ولا تقل مدة الإيجار عن ثلاث سنوات، ومُحدد فيه سبب الإيجار ‏فتح مكتب تحفيظ، وإيصال كهرباء أو غاز أو مياه يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد البيع أو الإيجار، و(۲) صورة المؤهل للمحفظ، و(۲) صورة المؤهل لصاحب المكتب.

كما يشترط طباعة طلب فتح مكتب لتحفيظ القرآن تحت إشراف الأزهر الشريف فور الانتهاء من ملء نموذج البيانات، وأن يكون المكتب مفتوحًا وعملية التحفيظ قائمة والمكتب به تلاميذ حتى تتم الموافقة عليه في أثناء ‏معاينة المكتب من قبل المختصين بإدارة شئون القرآن الكريم والإدارة الهندسية بالمنطقة الواقع في دائرتها ‏المكتب، واجتياز المُحفظ للاختبار الذي يجريه قطاع المعاهد الأزهرية في حفظ القرآن الكريم وأحكامه بنسبة ‏استظهار لا تقل عن ٨٠%.‏
 

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كما يشترط تقديم تقرير بصلاحية المكتب (فنيًّا + صحيًّا) بناء على معاينة الموجه المختص بالاشتراك مع عضو الإدارة ‏الهندسية بالمنطقة الأزهرية، على أن تتم المعاينة مرتين قبل الاختبار وبعد نجاح المُحفظ على أن يذكر في ‏التصريح عنوان المكتب التي تمت المعاينة عليه.‏
ملاحظات:‏
‎1‎‏- تقدم المستندات السالفة إلى إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية الذي يقع المكتب في دائرتها ثم تقوم ‏الإدارة بالتنسيق مع صاحب المكتب لتحديد موعد لمعاينة المكتب على الطبيعة.‏
‎2‎‏- في حال الموافقة المبدئية على المكتب يتم تحديد امتحان للمحفظ المتقدم، ويكون مقر الامتحان رئاسة ‏قطاع المعاهد الأزهرية (الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم).‏
‎3‎‏- ترفق جميع المستندات المطلوبة أعلاه مع طلب فتح المكتب إضافة إلى بطاقة الاختبار وتوضع في ‏دوسيه بلاستك وترسل لإدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة في موعد أسبوع من تاريخ انتهاء التقديم.‏
‎4‎‏- على جميع المتقدمين متابعة البوابة الإلكترونية للأزهر لمعرفة موعد الاختبار المخصص للمنطقة التابع ‏لها المكتب.‏
ويتم التسجيل الإلكتروني؛ للحصول على الرخصة بداية من يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023، ولمدة ‏عشر أيام.‏
التسجيل الإلكتروني من خلال هذا الرابط من هنا

الأزهر القرآن المعاهد الأزهرية مكاتب أهلية لتحفيظ القرآن الازهر الشريف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم

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