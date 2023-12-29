موعد وكيفية استيفاء المعلمين لملف الترقي إلكترونيًّا للمعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، إتاحة استيفاء ملف الترقي إلكترونيًّا للمستهدفين للترقي للعام 2023-2024م، وهم المعلمون ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية عبر الرابط التالي من هنا

ويتاح التسجيل اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2024/01/08م حتى يوم الخميس الموافق 2024/02/29م، لذا فإن المعلم مسؤول مسؤولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًّا من خلال الدخول على صفحته الشخصية بالموقع الإلكتروني لبيانات كادر المعلم.

وبعد الانتهاء والمراجعة يجب الضغط على أيقونة «حفظ وتسجيل»، ويتحمل كل الآثار المترتبة حال عدم قيامه بذلك، والمعلم مسؤول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيًّا من خلال متابعة صفحته باستمرار حيث يتاح له إلكترونيًّا رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به من خلال صفحته.

أما بخصوص موعد التدريب، فقد أعلنت المنطقة بأنه سوف تصل رسالة بمقر التدريب وموعده على رقم الهاتف الخاص بكل معلم من بداية شهر يناير ٢٠٢٤م.