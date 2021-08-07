واشنطن تدرج 5 أفارقة على قائمة القيادات الإرهابية الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إدراج خمسة من الأفارقة على قائمتها للقيادات الإرهابية.



وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في بيان، إن هؤلاء هم بونمويد ماتشود عمر، وسيدان آج حيتا، وسالم ولد بريهمات، وعلي محمد ريج، وعبد القادر محمد عبد القادر، واعتبرتهم إرهابيين دوليين بموجب القرارات الأمريكية في هذا الخصوص.

وذكر البيان أن عمر هو أحد مسئولي داعش في موزمبيق وقاد جميع هجماتها هناك، أما الثاني سيدان فهو قائد مسئول عن مالي والهجمات التي وقعت بها، وبالنسبة لسالم فهو أحد أبرز قيادات جماعة النصرة في مالي وبوركينا فاسو وهو خبير متفجرات، وبالنسبة لعلي محمد راج فهو المتحدث باسم حركة الشباب وشارك في التخطيط لهجمات استهدفت كينيا والصومال، وفيما يخص عبد القادر فهو مخطط عمليات في حركة الشباب.

وأشار بلينكن إلى أنه بموجب هذا الإجراء يتم حظر ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص، كما حذر الوزير من يتعاملون معهم من مؤسسات أو أفراد، من إمكانية خضوعهم لعقوبات جراء ذلك.

وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بتقييد قنوات التمويل لداعش في موزمبيق وجبهة النصرة وحركة الشباب وكلها منظمات إرهابية أجنبية، بما يحد من قدرتها على شن المزيد من الهجمات، مؤكدا أهمية العمل مع الشركاء في إفريقيا؛ للحد من نفوذ تلك الجماعات في أنحاء القارة.