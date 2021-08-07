خلال 24 ساعة.. العراق تسجل 7973 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجل 7973 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بجانب تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بالفيروس ذاته.



كما أعلنت الصحة بحسب تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد، عن تماثل 9112 حالة للشفاء من كورونا بالإضافة إلي تلقي 15164 شخصاً للقاح كورونا في 24 ساعة.

وكانت وزارة الصحة العراقية كشفت في وقت سابق، ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال في ظل عدم وجود توصية بتلقيهم اللقاحات المضادة للفيروس.





وبدوره؛ قال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح للوكالة الرسمية: انه وبحسب الأرقام الحالية حصل ارتفاع بسيط بنسبة الأطفال المصابين بكورونا من 6 إلى 7% من مجموع المصابين بالجائحة".

واضاف: "لا توجد أية توصية من منظمة الصحة العالمية بتلقيح الأطفال، رغم أن بعض الدول اعتمدت التلقيح كأميركا وبريطانيا فقط"