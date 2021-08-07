عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. العراق تسجل 7973 إصابة بكورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجل 7973 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بجانب تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بالفيروس ذاته. 

كما أعلنت الصحة بحسب تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد، عن تماثل 9112 حالة للشفاء من كورونا بالإضافة إلي تلقي 15164 شخصاً للقاح كورونا في 24 ساعة.

 

وكانت وزارة الصحة العراقية كشفت في وقت سابق، ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال في ظل عدم وجود توصية بتلقيهم اللقاحات المضادة للفيروس.
 

txt

العراق.. قرار مهم من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا

txt

أكثر من 13 ألف حالة.. العراق يسجل حصيلة صادمة لإصابات كورونا


وبدوره؛ قال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح للوكالة الرسمية: انه وبحسب الأرقام الحالية حصل ارتفاع بسيط بنسبة الأطفال المصابين بكورونا من 6 إلى 7% من مجموع المصابين بالجائحة".

 

واضاف: "لا توجد أية توصية من منظمة الصحة العالمية بتلقيح الأطفال، رغم أن بعض الدول اعتمدت التلقيح كأميركا وبريطانيا فقط"

العراق وزارة الصحة فيروس كورونا اصابات كورونا لقاح كورونا وفيات كورونا كورونا العراق

موضوعات متعلقة

وسط تحذير من كارثة.. العراق يسجل أعلى حصيلة لإصابات كورونا خلال يوم

العراق.. اتخاذ قرارات مشددة لايقاف تدهور موقف تفشي كورونا

ترشيحاتنا

انجاز تاريخي للمرأة المصرية.. رياضة البرلمان تهنئ فريال أشرف بذهبية طوكيو

1.5 مليون جنيه مكافأة فريال أشرف بعد التتويج بـ ذهبية طوكيو 2020

مستشفى النجوم..راحة 3 أيام لـ صلاح عبدالله..وموقف مها أحمد وياسمين عبد العزيز

فيديو جراف.. أم تقتل ابنتها بمساعدة شقيقها بسبب عريس ثري

نهائي أولمبياد طوكيو.. البرازيل وإسبانيا يلجآن إلى الوقت الإضافي

لطلاب الثانوية العامة.. فيديو تعريفي للمسجلين باختبارات القدرات بنوعية عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

في اللحظات الأخيرة.. هل علمت الراحلة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم ؟

تفاصيل جنازة وعزاء دلال عبد العزيز

اللحظات الأولى أمام مستشفى الشيخ زايد التخصصي بعد وفاة دلال عبد العزيز..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

تضرر 90 ألف شخص.. الفيضانات تجتاح الشوارع والمنازل جنوب السودان

فيديو

فيديو جراف.. ظهور عمرو دياب مع دينا الشربيني..هل عادت العلاقة من جديد؟

كل ما تريد معرفته عن مركب خوفو ونقلها إلى المتحف الكبير "فيديو جراف"

بعد رحيله عن برشلونة .. كيف هدد ميسي حلم محمد صلاح "فيديوجراف"

لماذا تأخرت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. وموعد تلقيها "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ