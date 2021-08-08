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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مبادرة "مصر بكم أجمل" تؤهل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل

ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مبادرة "مصر بكم أجمل" تهدف لتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية العمل وتأهيلهم للمشاركة فى التنمية إيجابية؛ لأنها تعتمد على تكوين مجموعة من الشباب من ذوى الهمم وتدريبهم.

 وأشار عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن القائمين على تدريبهم من المتخصصين من أكاديمية ناصر العسكرية ومن المختصين فى شئون الإعاقة ووزارة القوى العاملة.

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان:ستتيح هذه المبادرة أن يحصل الشباب من ذوى الهمم على تدريب يؤهلهم لسوق العمل، حتى لا يكونوا عبئا على الشركة التى يلتحقون للعمل بها، وإذا لم يلتحقوا بوظيفة ستكون هناك مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير فى كل محافظة من الممكن أن يقوموا بها، ويأخذوا دراسة الجدوى والتمويل  بحيث يبدأ الشباب من ذوى الهمم مشروعاتهم بما يتناسب مع إمكانياتهم ومؤهلاتهم.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد اختتم أعمال دور الانعقاد الأول ، و بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، و بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على ان تكون اول اعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالأدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق و ان حصلت  بموجبه على ثقة المجلس ،و ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية و النهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية و الري و قانون الصكوك السيادية و منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة و زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بانشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال  الحفاظ و الدفاع على الامن و حماية مقدرات الوطن  تم الموافقة على قانون انشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا و مفقودي و مصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و اسرهم و مشروع قانون بشان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها و قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

و في مجال الادوات الرقابية  تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان مبادرة مصر بكم أجمل الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة القوى العاملة سوق العمل

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