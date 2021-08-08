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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من كارثة صحية في إيران.. ومطالب بإغلاق خوزستان بسبب كورونا

صدى البلد

طالب مسئول طبي إيراني، اليوم الأحد، بإغلاق محافظة خوزستان جنوب إيران بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وبحسب "العربية"، حذر مسئول طبي من أن خوزستان مقبلة على كارثة كبيرة بسبب تفشي كورونا في المحافظة، التي شهدت مؤخراء احتجاجات واسعة.

وأضاف المسئول الطبي إن مستشفيات خوزستان ممتلئة بمرضى وباء فيروس كورونا، وأنه لا توجد أسرة لمزيد من المرضى، لذا فإن المحافظة ستكون مقبلة على كارثة طبية في حال عدم اتخاذ تدابير الإغلاق.

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يأتي ذلك في ظل ما تعاني محافظة خوزستان ذات الأغلبية العربية من الإهمال الطبي بالإضافة إلى إهمال الحكومة للمحافظة التي تعاني من عجز وفقر مائي شديد، على الرغم من كونها إقليماً غنياً بالنفط.

سجلت السلطات الصحية الإيرانية خلال اليوم الأخير أكثر من 26 ألف إصابة بفيروس كورونا، فيما تراجعت حصيلة الوفيات الجديدة الناجمة عن العدوى إلى ما تحت عتبة الـ400.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، عن رصد 387 وفاة و26439 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 409 وفيات و39357 إصابة أمس.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" التي سجلت في إيران منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و119110 إصابات مؤكدة، بما في ذلك 93473 حالة وفاة وثلاثة ملايين و515263 حالة شفاء.

ولا يزال 6375 من المصابين بكورونا في إيران في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وتلقى حتى الآن أكثر من 12 مليون شخص في البلاد الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من ثلاثة ملايين منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.

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