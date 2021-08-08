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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لربات البيوت.. لا تتخلصى من الزيوت المستخدمة للاستفادة من مبادرة جرين بان

صدى البلد

اطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من المؤسسات العاملة في مجال البيئة وشركات الزيوت مبادرة لتشجيع ربات المنازل للتخلص بطريقة آمنة من زيوت القلي بالمنزل مقابل الحصول على حوافز تشجيعية في صورة أدوات منزلية وزيوت بديلة جديدة صالحة للاستخدام.

 

واثبتت الدراسات ان القاء 1 لتر من الزيت الملوث فى المياة يلوث  1000 لتر مكعب من المياه ويتم القائة فى الصرف الصحي، مما يكلف الدولة سنويا الملايين من أجل الحفاظ على مواردنا المائية وللتخلص من آثاره في المياه ليس بالسهل.

 

وعرضت وزارة البيئة خطوات استبدال الزيوت المستعملة وتبديلها بزيوت جديدة صالحة للاستخدام 
1- تصفية الزيت المستخدم والاحتفاظ به لحين تجميع من 5 إلى 10 لترات

2- الاتصال بالخط الساخن 19481، حيث تقوم مبادرة «Green Pan» بإرسال مندوبيها لاستلام الزيت المستعمل من البيوت المشتركة في الخدمة بالوزن.

3-يتم تسليم ربة المنزل هدية  زجاجات زيت جديدة حسب الكمية المستبدلة من الزيت المستعمل وقارورة فارغة للتجميع من جديد كحافز لها للاستمرار في التجميع والمساهمة فى إعادة التدوير لخدمة البيئة

4- تقدم خدمة «Green Pan» لتدوير زيوت الطهي، حوالي 1000 أسرة شهريا، ولديها 9000 اشتراك بشكل كلي.

5- تهدف وزارة البيئة أن تصل المبادرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، بما يعود بالنفع على الأسرة المصرية ويساهم في تحسين جودة المياه.

 

يذكر أن وزارة البيئة قامت خلال الفترة الماضية بتبني العديد من المبادرات البيئية للشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص ضمن حملات المشاركة المجتمعية لخلق بيئة نظيفة ومنها مبادرة تنظيف نهر النيل من المخلفات بمشاركة الشباب والمجتمع المدني ومؤسسة جرينيش ( Very Nile )، ومبادرة الفصل من المنبع بالمدارس.

 

كما شملت المبادرات حملات النظافة بمحافظات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة ومنها حملة «صحتنا فى بيئتنا» بأسيوط، والأسبوع البيئى بجامعة وادى النيل بقنا، بتوزيع عدد 150 حاوية و100 شجرة مثمرة إلى جانب عدد 1000 شجرة مثمرة بمركز قوص بقنا، بالإضافة إلى البرنامج التدريبى «تروس» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع المخلفات لتشجيع المشروعات الميدانية للشباب، ومبادرة التشجير وزراعة الأسطح  ومبادرة شباب الجامعات والتي تهدف الى خلق كيانات شبابية وخلق كوادر للنهوض بالعمل البيئى.

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