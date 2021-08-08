حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في الحامول بـ كفر الشيخ.. صور

شهدت مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ حملات مكثفة للنظافة والتجميل وتحسين الخدمات والمرافق للتصدي لظاهرة البناء المخالف وإعادة تأهيل وتطوير الطرق، تنفيذاً لتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوي الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.



تابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، انتظام سير العمل بمجمع مواقف سيارات الأجرة وتوفير السيارات والميكروباصات بجميع الخطوط وعدم تكدس المواطنين بالموقف مع التزام السائقين بالتعريفة والحمولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع حركة المرور بالشوارع والميادين وتنظيم حركة التكاتك بمداخل المدينة وإخلاء ميدان الشهداء ومدخل تريان من التكاتك لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.



تابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، رفع كفاءة الإنارة العامة بمداخل المدينة، وتم صيانة كشافات الإنارة العامة بطريق الحامول كفر الشيخ وشد الأسلاك المتدلية وصيانة الأعمدة وذلك لتحسين مستوى الإنارة بالطرق الرئيسية.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة بالمدينة، وسير العمل بمنظومة النظافة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها وكنس الشوارع ورشها بالمياه بميدان كفر الشيخ وشارع العاشر من رمضان ودوران أبو النور مع استمرار إخلاء الشارع من التكاتك والبائعين ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات.



وجه عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة فورية في المهد تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 50 متراً بقرية شحاتة التابعة للوحدة المحلية بالتفتيش عبارة عن بناء بالطوب البلوك وقد تم الإزالة علي أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض وتسليم الموقع لجهة الولاية خالية من أي تعدي، كما تابع أعمال إعادة تأهيل وتطوير الطرق ووضع طبقة الأساس وتجهيز طريق المجاز الشرقي الحلمية بطول 2 كم، تجهيز ووضع طبقة الأساس بطريق 52 السقاروة بطول 1.5 كم ضمن خطة مديرية الطرق بإعادة تأهيل وتطوير شبكة الطرق وتطبيق أعلى معايير الجودة لأعمال الرصف والقائم بأعمال الرصف جهاز تعمير الساحل الشمالي.

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