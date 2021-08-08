عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيام قليلة .. ساموزين يستعد لطرح الألبوم الجديد

نشر المطرب ساموزين صور جديدة  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألق ساموزين بإطلالة جذابة، وعلق على الصورة قائلا: أيام قليلة وانتهي من تسجيل جميع أغاني الألبوم الجديدة أن شاء الله، يا رب يعجبكم ربي يبارك فيكم.

أعتذر عن نشر أمور خاصة.. سامو زين يوضح حقيقة زواجه

ساموزين يطرح أغنية "حبيتو" في هذا الموعد

يذكر أن انتهى المطرب سامو زين من تصوير أغنية "حبيتو" التي سيطرح الكليب الخاص بها يوم الخميس المقبل الموافق 10 يونيو، وهى الأغنية التي طرحها مؤخرًا في عيد الحب الماضى، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.

ويجدد سامو زين تعاونه مع الملحن والموزع أكرم عادل، وتعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب".

فى جانب آخر، يضع المطرب سامو زين اللمسات الأخيرة لأغنيته الجديدة "كينج الحب"، استعدادًا لطرحها قريبًا، حيث طرح البرومو الخاص بالأغنية خلال الأيام الماضية للدعاية والترويج، ويعمل حاليًا على عدد من الأغنيات لطرحها للجمهور خلال موسم الصيف 2021.


وطرح المطرب سامو زين مؤخرا، أغنية بعنوان "ست الناس" بمناسبة عيد الأم، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل.

 

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله".

 

ونشر الفنان ساموزين فيديو جديد له و هو يتلقي لقاح كورونا  عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

و علق ساموزين قائلا :" الحمد الله اتطعمت انهارده ( باسترازينيكا ) في بلدى ( الثاني ) الحبيب مصر ، أشكر مصر الحبيبة ووزارة الصحة المصرية  وأنصح الجميع بالتطعيم.. أحمى نفسك وأسرتك وبلدك .

اغاني ساموزين صور ساموزين اعمال ساموزين ساموزين أغاني الألبوم الجديدة

ترشيحاتنا

سبق للمرشد تجربته.. رئيسي يتلقى أول جرعة تطعيم من لقاح كورونا الايراني

حادث سرقة مروع .. شاب يتلقى 25 طعنة بعد مهاجمة لصوص لمنزله

تعرف على أسعار العملات العربية في بنك مصر الأحد 8 أغسطس

لهذا السبب.. السلطات الصينية تقاضي شركة تينسنت مالكة WeChat

الأغذية المصنعة خطر يهدد حياة هؤلاء

دلتا تهاجم أمريكا.. أوباما يرقص دون قناع في حفل عيد ميلاده |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا بينهما وبين الله؟.. رؤية تثلج الصدور لـ دلال عبد العزيز و سمير غانم

غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

السيسي يوجه بالاستغلال الأمثل لأصول وأراضي هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى

ملك البحرين: نتضامن مع مصر في قضية سد النهضة

أعلى عرض في تاريخ النادي.. تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

رقم ضخم | كم تقاضى ميسي من برشلونة في 4 سنوات ؟

بعد شهادته أمام الجنايات.. تعرف على مؤهلات الشيخ محمد حسان العلمية .. شاهد

تعرف على وصية دلال عبد العزيز لابنتيها .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

فيديو

آخرهم دلال عبد العزيز.. مشاهير بكاهم الشارع المصري بعد رحيلهم

مشاهد من الجحيم.. حرائق اليونان تلتهم الأخضر واليابس وتجلي عشرات الآلاف

عاشوا هنا.. دولة عربية تعلن اكتشاف ديار قوم لوط

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ