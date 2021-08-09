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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرتين حوثيين مفخختين باتجاه السعودية

مسيرة حوثية مفخخة
مسيرة حوثية مفخخة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط السعودية.

وقال التحالف العربي إنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

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اليمن ترحب بالمبعوث الأممي الجديد

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اليمن.. إسقاط طائرة مسيّرة حوثية في البيضاء

واضاف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن ميليشيا الحوثي تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين .

ومن ناحية أخرى، رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، لهانس جراندبرج، مبعوثًا خاصًا جديدًا لليمن، خلفا لمارتن غريفيث، معربة عن أملها أن يعمل المبعوث الجديد بما يتمتع به من خبرة ودراية في الشأن اليمني، على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ظل الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض.


وأكد البيان الذي نشره موقع "سبتمبر نت" أمس الأحد، أن الحكومة اليمنية ستظل تمد يدها للسلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا وستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية.

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