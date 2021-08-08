اليمن ترحب بالمبعوث الأممي الجديد

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، لهانس جراندبرج، مبعوثًا خاصًا جديدًا لليمن، خلفا لمارتن غريفيث، معربة عن أملها أن يعمل المبعوث الجديد بما يتمتع به من خبرة ودراية في الشأن اليمني، على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ظل الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض.



وأكد البيان الذي نشره موقع "سبتمبر نت" اليوم الأحد، أن الحكومة اليمنية ستظل تمد يدها للسلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا وستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية.