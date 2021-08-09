حياة كريمة .. قافلة طبية مجانية في أشمون بالمنوفية

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية بأن إدارة القوافل العلاجية سوف تقوم بعمل قافلة طبية علاجية مجانية بالوحدة الصحية بعزبة كرم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري أشمون، وذلك علي مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق 11 و12من شهر أغسطس الجاري .

وتشمل القافلة جميع التخصصات «قياس الضغط والسكر -الأسنان -الأنف والأذن والحنجرة- عيادات النسا وخدمات تنظيم الأسرة -الباطنة والأطفال -الرمد والجلدية-والاشعة التحاليل » .

وسوف يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلي تدخل جراحي لاقرب مستشفي بالمجان ، وذلك في إطار حرص الدولة للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم.