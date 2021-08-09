عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. بيكاسو ينعي دلال عبد العزيز ببورتريه مميز.. و4 أشخاص مطلوبون للسفر إلى المريخ

نشرة المنوعات
نشرة المنوعات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية. 

 

دنيا وإيمي في القلب.. بيكاسو ينعي الراحلة دلال عبد العزيز ببورتريه مميز

حرص الطفل أنس أحمد النمس، الشهير بـ «بيكاسو مصر» على نعي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ببورتريه مميز جمعها فيه بشقيق روحها وحب عمرها الراحل القدير سمير غانم مع إرفاقها بكلمة «وداعًا» وإمساك «غانم» ببلورة على شكل قلب بها اسم ابنتيهما «دنيا وإيمي».

 

مطلوب 4 أشخاص للسفر إلى المريخ.. تفاصيل مثيرة 

بدأت وكالة ناسا في قبول الطلبات لأربعة أشخاص لخوض محاكاة للعيش لمدة عام على سطح المريخ،  المشروع هو جزء من استعداد الوكالة لـ مهمة المريخ المأهولة الواقعية في نهاية المطاف.

 

لفوز الزوجة بجائزة كبرى.. زوج يقتل زوجته وطفلته في جريمة مروعة
قُتلت امرأة وابنتها البالغة من العمر عامًا واحدًا في جريمة مروعة، على يد زوجها بعد فوزها جائزة يانصيب بقيمة مليوني دولار أمريكي.

 

لحظات مرعبة.. مياه الفيضانات تهدد حياة مجموعة من الأصدقاء في نبراسكا.. صور

عاش مجموعة من الأصدقاء لحظات مرعبة عندما ارتفعت مياه الفيضانات إلى مستوى رقابهم؛ حيث أصبحت حياتهم مهددة بالخطر في عمارتهم السكنية بمدينة أوماها بولاية نبراسكا الأمريكية.

 

شاهد.. بريطانية ترتدي أزياء حورية البحر وتسبح في مياه الأمطار
تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية مما نتج عنه العديد من المشاهد الكارثية وأخرى غريبة وطريفة في ذات الوقت.

اخبار سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز السفر إلى المريخ زوج يقتل زوجته مياه الفيضانات حرية البحر نشرة المنوعات

ترشيحاتنا

تحرك عسكري عاجل لـ الجيش البريطاني في اليمن

ألا تقل السن عن 18.. شروط استخراج رخصة قيادة السيارة بقانون المرور

دخول النقابة على خط أزمة تواجه أطباء قنا في المواطن "المضروب بالرصاص"|تفاصيل

بعد ملحمة الأولمبياد .. اتحاد اليد يحسم مصير باروندو مدرب منتخب مصر|خاص

مريض نفسي .. وفاة سيدة خنقا على يد ابنها

رئيس الرعاية الصحية يفاجئ العاملين بمجمع الإسماعيلية الطبي لمتابعة الخدمات المقدمة للمنتفعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عايزة تتحجب.. أم تصدم ابنتها بسيارتها عمدًا وترفض ذهابها للمستشفى

رقم فلكي.. قيمة عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ناديه الجديد

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

الصحة: لقاح جونسون آند جونسون جرعة واحدة ولا يحتاج تعزيزًا

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

تفاهات ولازم يتحاسبوا.. ميدو يفتح النار على مجلة الزمالك

الزمالك يصدر بيانا ينتقد فيه تجاوزات مجلة النادي ضد الأهلي

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

فيديو

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

يأكلان ضحاياهما.. القبض على زوجين من عبدة الشيطان في موسكو

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ