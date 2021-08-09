نشرة المنوعات.. بيكاسو ينعي دلال عبد العزيز ببورتريه مميز.. و4 أشخاص مطلوبون للسفر إلى المريخ

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.

دنيا وإيمي في القلب.. بيكاسو ينعي الراحلة دلال عبد العزيز ببورتريه مميز

حرص الطفل أنس أحمد النمس، الشهير بـ «بيكاسو مصر» على نعي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ببورتريه مميز جمعها فيه بشقيق روحها وحب عمرها الراحل القدير سمير غانم مع إرفاقها بكلمة «وداعًا» وإمساك «غانم» ببلورة على شكل قلب بها اسم ابنتيهما «دنيا وإيمي».

بدأت وكالة ناسا في قبول الطلبات لأربعة أشخاص لخوض محاكاة للعيش لمدة عام على سطح المريخ، المشروع هو جزء من استعداد الوكالة لـ مهمة المريخ المأهولة الواقعية في نهاية المطاف.

لفوز الزوجة بجائزة كبرى.. زوج يقتل زوجته وطفلته في جريمة مروعة

قُتلت امرأة وابنتها البالغة من العمر عامًا واحدًا في جريمة مروعة، على يد زوجها بعد فوزها جائزة يانصيب بقيمة مليوني دولار أمريكي.

لحظات مرعبة.. مياه الفيضانات تهدد حياة مجموعة من الأصدقاء في نبراسكا.. صور

عاش مجموعة من الأصدقاء لحظات مرعبة عندما ارتفعت مياه الفيضانات إلى مستوى رقابهم؛ حيث أصبحت حياتهم مهددة بالخطر في عمارتهم السكنية بمدينة أوماها بولاية نبراسكا الأمريكية.

شاهد.. بريطانية ترتدي أزياء حورية البحر وتسبح في مياه الأمطار

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية مما نتج عنه العديد من المشاهد الكارثية وأخرى غريبة وطريفة في ذات الوقت.