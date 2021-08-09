لحظات مرعبة.. مياه الفيضانات تهدد حياة مجموعة من الأصدقاء في نبراسكا.. صور

عاش مجموعة من الأصدقاء لحظات مرعبة عندما ارتفعت مياه الفيضانات إلى مستوى رقابهم؛ حيث أصبحت حياتهم مهددة بالخطر في عمارتهم السكنية بمدينة أوماها بولاية نبراسكا الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية نشر رجل يدعي توني مقطع فيديو على تطبيق «إنستجرام» له ولبعض أصدقائه والمياه تغطي جميع أجسادهم عدا رقابهم حيث ارتفعت مياه الفيضانات فجأة في المدينة الأمريكية.

بسبب الفيضانات

وعن كواليس انحصار الرجل وأصدقائه ذكرت وسائل إعلام محلية أن توني وصديقه لو أرادوا معرفة ما يحدث خارج شقتهم بسبب الفيضانات، فصعدوا إلى مصعد العمارة السكنية وضغطوا على الزر الأرضي.

وللأسف سرعان ما تحول الوضع إلى الأسوأ، حيث بدأت المياه تتدفق من خلال الفتحات، فظنوا أن آخرها هو الوصول إلى الكاحل فقط، لكن بمجرد وصولها إلى معدتهم بدأوا في الشعور بالفزع.

مرحلة إنقاذهم

واتصل الأصدقاء بعدها على الفور بالطوارئ والجيران لمساعدتهم، وقبل إنقاذهم كان الأصدقاء يسبحون في المياه بالفعل.

الفيضانات بالمدينة الأمريكية

إعصار بالولاية

أعلنت سلطات ولاية أوكلاهوما الأمريكية أن إعصارا ضرب مناطق مدينة مانغم جنوب غربي الولاية محدثا أضرارا مادية جسيمة.



ويأتي هذه الإعلان فيما يواجه أكثر من خمسة ملايين شخص في عدة مناطق أميركية خطر أعاصير وأمطار غزيرة يتوقع أن تؤدي إلى فيضانات، خاصة في ولاية أوكلاهوما.



ووصفت هيئة الأرصاد الوطنية الوضع في بعض مناطق تكساس وأوكلاهوما وكنساس بأنه "خطير للغاية"، فيما توقعت حدوث عواصف رعدية قوية مساء الاثنين حتى يوم الثلاثاء بسرعة رياح تصل إلى حوالي 128 كيلومترا في الساعة.



وتوقع خبراء الأرصاد حدوث فيضانات في أجزاء كبيرة من كنساس وميزوري، مع ارتفاع مستوى الأنهار.



وتحسبًا لموجة جديدة من الطقس السيء، تم نقل طائرات من قاعدة تينكر الجوية في أوكلاهوما سيتي إلى منشآت عسكرية أخرى.



وتم إلغاء عدد من الرحلات في مطار "ويل روغيرس ورلد" في أوكلاهوما سيتي.



وأمرت بعض المقاطعات في أوكلاهوما موظفيها الحكوميين بالعودة إلى منازلهم في وقت مبكر الاثنين وأغلقت مدارس.