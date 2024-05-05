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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: نظرة فيتش الإيجابية دليل تحسن أداء الاقتصاد القومي

الاقتصاد
الاقتصاد

علّق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على قرار وكالة "فيتش" بتغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.

وقال "البهواشي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إن هذا الخبر مبهج جدًا لجميع المصريين، ويضع الاقتصاد المصري مرة أخرى على الطريق الذي يستحقه بعد تحسن الأداء.

توفير العملة الصعبة

وأضاف أن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية تراجعات من أغلب مؤسسات التنصيف؛ بسبب ازدواج سعر الصرف بوجود سعرين الرسمي والسوق السوداء، ووجود فجوة في توفير العملة الصعبة بسبب الأزمات العالمية.

وتابع: "لكن مصر استطاعت من خلال أكبر استثمار أجنبي مباشر في مشروع رأس الحكمة في القضاء على الفجوة الدولارية".

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