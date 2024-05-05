بسعر على قد الإيد.. أرخص موبايل شاومي في السوق المصري

مع ارتفاع الأسعار الذي يشهده سوق الهواتف الذكية، يعد البحث عن هاتف صديق للميزانية؛ هو أفضل خيار، ويعد هاتف Xiaomi Redmi 13C واحد من أفضل هذه الهواتف التي تقدم سعرا مناسبا ومميزات كبيرة.

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C

جاء هاتف Xiaomi Redmi 13C بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.74 بوصة، وبجودة عرض +FHD، مع دقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass.

ويقدم هاتف Xiaomi Redmi 13C كاميرا خليفة مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزة HDR، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف Xiaomi Redmi 13C بمعالج من نوع Helio G99 ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، ومعالج للرسوميات Mali-G52 MC2، ويأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويحتوي هاتف Xiaomi Redmi 13C على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، مع نظام التشغيل أندرويد 14.

سعر هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C

ويتوفر هاتف Xiaomi Redmi 13C في السوق المصري بسعر حوالي 6 آلاف جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .