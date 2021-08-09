مطلوب 4 أشخاص للسفر إلى المريخ .. تفاصيل مثيرة

بدأت وكالة ناسا في قبول الطلبات لأربعة أشخاص لخوض محاكاة للعيش لمدة عام على سطح المريخ، المشروع هو جزء من استعداد الوكالة لـ مهمة المريخ المأهولة الواقعية في نهاية المطاف.

سيعمل المتطوعون في مهمة محاكاة لاستكشاف المريخ والسير في الفضاء ، والاتصالات المحدودة، والطعام المحدود والموارد ، وفشل المعدات.

ولكن بدلاً من القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى الكوكب الأحمر ، سيتعين على أولئك الذين يحصلون على الموافقة فقط السفر إلى هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

سوف يقضون 365 يومًا في Mars Dune Alpha - موطن المريخ على مساحة 1700 قدم مربع ، تم إنشاؤه بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد ، وداخل مبنى في مركز جونسون للفضاء.

تخطط ناسا لثلاث مراحل من هذه التجارب على أن تبدأ الأولى في خريف العام المقبل، وسيكون الطعام كله جاهزًا للأكل وفي الوقت الحالي لا توجد نوافذ مخطط لها.

قالت جريس دوجلاس ، كبيرة العلماء: "نريد أن نفهم أداء البشر ، وكيفية الحياة على سطح المريخ".