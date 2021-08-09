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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دمرت التاريخ الأمريكي.. انتقادات واتهامات تلاحق ميلانيا ترامب

صدى البلد

انتقدت السيدة الأولى السابقة لـ الولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب ، مؤرخ اتهمها بتدمير التاريخ الأمريكي من خلال إعادة تصميم حديقة الورود في البيت الأبيض.

أثار المؤلف وكاتب السيرة الرئاسية "مايكل بيشلوس" غضب ميلانيا بعد أن كتب على تويتر أن أعمال تنسيق الحدائق لديها  قاتمة وتسبب في اختفاء عقود من التاريخ الأمريكي.

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فيما ردت "ميلانيا " على تلك التدوينه بغضب وأشارت إلى أن الصورة في تغريدته أظهرت الحديقة قبل الانتهاء من العمل، وقالت إن المؤرخ "أثبت جهله واتهمته بـ العار".

وأضافت: "حديقة الورود مزينة بزهور الورود الصحية والملونة،  ينبغي الوثوق به أبدًا كمؤرخ محترف"، وكان رون من القطاع الخاص ، كانت حديقة الورود في البيت الأبيض منذ فترة طويلة مشروعًا لميلانيا ، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

كشفت "ميلانيا" قبل الخروج من البيت الأبيض عن خططها لتجديد المنطقة في أغسطس من العام الماضي وأعلنت أنه سيكون بمثابة ارتداد لتكريم التصميم الأصلي.

كانت الخطط بمثابة إشارة إلى التصميم الأصلي من قبل باني ميلون ، بناءً على طلب شخصي من الرئيس جون إف كينيدي في أوائل الستينيات.

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لكن الأمر لم يخل من الجدل وكان مراقبو حديقة الورود في البيت الأبيض غاضبين عندما قررت ميلانيا إزالة أشجار التفاح التي كانت موجودة هناك لأكثر من نصف قرن.

ودافع المسؤولون عن هذه الخطوة وادعوا أن الأشجار كانت تترك الكثير من الظل وتمنع الزهور الأخرى من النمو.
 

الولايات المتحدة الامريكية ميلانيا ترامب مؤرخ التاريخ الأمريكي

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