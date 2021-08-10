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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الفيشاوي يستمتع بعطلته الصيفية مع أسرته

صدى البلد

شارك الفنان،أحمد الفيشاوي، جمهوره، مجموعة صور من عطلته الصيفية، ظهر فيها بصحبة عائلته، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

وكتب الفيشاوي معلقا على الصور: "وسع أما أصيف part 1".
 

وفي سياق آخر، ما زالت حرب السخرية، قائمة بين الفنان أحمد الفيشاوي، والفنان محمد رمضان، حيث نشر الفيشاوي مقطع فيديو لرمضان يسخر منه على طريقته الخاصة به، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو “إنستجرام”.

 

وظهر رمضان في الفيديو وهو في حمام السباحة الخاص به، ممسكا بكوب فضي عليه صورته، على أنغام أغنية عبدالباسط حمودة "أنا مش عارفني".

 

ونرصد فى السطور التالية تفاصيل أزمة محمد رمضان وأحمد الفيشاوى

 

بداية الأزمة

 

اشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته منذ أواخر العام الماضي، وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان.

 

وتعود الأزمة حينما ردت زوجة أحمد الفيشاوي على تعليق أحد أصدقائها، بعد ظهورها بسيارة فارهة طراز (مرسيدس - E CALSS COUPE)، وسعرها 2 مليون و600 ألف جنيه، التي أثارت بها الجدل.

 

وكتبت زوجة الفيشاوي الصغير في ردها، تلميحًا مباشرًا على الفنان محمد رمضان، إذ قالت: «زعلانه جدا جدا لاني ضد فكرة الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادى لحد ما الحكاية بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كتير الايام دي...اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك (نمبر زفت وان)»، وهو الشعار الذي يرفعه «رمضان» دائمًا.

 

وتابعت زوجة الفيشاوي: «حرام فيه ناس لما بتشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل اي حاجه عشان أسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخلي الناس عاوزه تكون كده بأي طريقه وده خطر جدا». 

 

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