جمهور الأهلي يستعد وهاشتاج #قاتلوا_امام_الاسماعيلي يتصدر تويتر

دشن جمهور الأهلي هاشتاج#قاتلوا_امام_الاسماعيلي عبر موقع التواصل الإجتماعي"تويتر"،وتفاعل عدد كبير من المغردون خلال الهاشتاج، وجاءت أبرز التغريدات كالآتي:

“انتم رجال الأهلي قادرين وبقوة هانت لا تعطوهم الأمل وإضغطوا ثم أظهروا روح الفانلة الحمراء لذا #قاتلوا_امام_الاسماعيلي ”.

“قاتلوا عشان الجمهور قاتلوا عشان تكتب تاريخ ليك ولناديك قاتلوا عشان مؤمن زكريا قاتلوا عشان الـ74 قاتلوا علي الدوري الـ43 #قاتلوا_امام_الاسماعيلي”.

وغرد أخرون:"بطولة انتوا تجيبوها رجالة وتعملوها ستين مليون يستنوها #قاتلوا_امام_الاسماعيلي".

“جمهور الأهلي يثق بكم #قاتلوا_امام_الاسماعيلي”.

وفي نفس السياق خرج الأنجولى أرى بابل الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الإسماعيلي من حسابات إيهاب جلال لمواجهة الأهلى المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدورى الممتاز .



واستقر إيهاب جلال على استبعاد اللاعب أرى بابل من قائمة مواجهة الأهلي فى ظل خروج اللاعب بشكل تام من حساباته الفنية خلال الفترة الحالية.



كما استقر إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي على الاعتماد على باهر المحمدي بجوار مروان الصحراوى فى مركز قلب الدفاع بعد خروج محمد الهاشم من حسابات المدير الفنى بعد اقتراب اللاعب من الرحيل والانتقال إلى الاتحاد السكندري فى الصيف المقبل .



واستقر إيهاب جلال على استبعاد اللاعب الجزائرى رضوان شريفي من مواجهة الأهلى المقبلة رغم غياب حسين السيد الظهير الأيسر الأساسى لعدم قناعة المدير الفنى التامة بقدرات شريفي وكذلك الأمر بالنسبة لمحمد مجدى حارس المرمى فى ظل اعتماد إيهاب جلال على الثنائى محمد فوزى ومحمد صبحي بشكل مستمر وأيضا الظهير أحمد كاستيلو .



وعلى جانب آخر ، قرر إيهاب جلال المدير الفنى فرض حالة من الحظر الإعلامى داخل الفريق وذلك قبل مواجهة الأهلي المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الممتاز.