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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الطاقة المتجددة يكشف آخر ما تم التوصل إليه في مشروعات الطاقة ..فيديو

مشروعات الطاقة المتجددة
مشروعات الطاقة المتجددة

قال الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، إن اجتماع اليوم كان خاص بمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وهذا من أجل النظر في الأداء الفني والمالي وبالمشروعات التي تقوم الهيئة بإدارتها .

 

 

وأضاف الخياط خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، قمنا بعمل العديد من التسويات خلال الفترة الماضية مع الجهات الحكومية المختلفة وذلك في إطار اهتمام الدولة لفض التشابكات المالية وتحسين الوجه المالية للمؤسسات الحكومية بالاضافة الي تطوير مشروعات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة .

 


وأوضح الخياط ، أن الدولة المصرية قامت بأنشاء العديد من المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة لافتا أن مشروعات الطاقة المتجددة كلما ارتفعت كلما انخفض نسبة التكلفة .


وتابع : أن إجمالي المشروعات التي تم التعاقد عليها بالنسبة الي الطاقة المتجددة تفوق 2000 ميجاوات وتمثل 30 % من مشروعات الطاقة المتجددة التي تعمل حاليا .


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قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة إن فيروس كورونا أثر سلبًا على نمو الاقتصاد العالمي الذى يعانى من تبعات ركود ترجع لنحو عشر سنوات، وبالتالي يتوقع تباطؤ معدلات تنفيذ المشروعات المستقبلية؛ مشروعات البناء والتشغيل والتملك،BOO، المملوكة للقطاع الخاص.

وتابع الخياط ، أن الإجراءات الاحترازية قد تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة Foreign Direct Investment, FDI عالميًا، وعلى المستوى المحلى، وبالمقارنة بما حققه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال السنوات القليلة الماضية والتي تمثلت في إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشروع رياح خليج السويس بإجمالي استثمارات تتجاوز 2,5 مليار دولار، الأمر الذى يضع عدة تحديات أمام الاقتصادي الوطني منها تنوع آليات جذب الاستثمار، خاصة أن فترات التباطؤ تتبعها انتقاء المستثمرين الأجانب للفرص الاستثمارية.

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