أستاذ علوم سياسية: حياة كريمة مبادرة عالمية تطبق مبادئ التنمية المستدامة|فيديو

قالت الدكتورة وئام عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن مبادرة حياة كريمة تعتبر من المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر .



وأضافت وئام عثمان في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، ان مشروع حياة كريمة يترجم أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع.

وتابعت وئام عثمان : "حياة كريمة تعمل على القضاء على الفقر والاهتمام بالصحة والتعليم للشعب المصري في كافة القرى المصرية".

وأكملت وئام عثمان : "مبادرة حياة كريمة مبادرة عالمية وليست مصرية فقط لأنها تثبت أهمية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة وتلك المبادئ يسعى العالم إلى تنفيذها".

ولفتت وئام عثمان : "الدولة المصرية تعمل على تحقيق الأمن التنموي وهذا الامر ضروري لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030"، مضيفًا: "مبادرة حياة كريمة يعتبر مشروعاً قومياً وصل للعالمية بتحقيق أهدافه في مصر، وهناك دور للمجتمع المدني في تنفيذ أهداف مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة".

