أحمد حجازي يتصدر التشكيل الأغلى في الدوري السعودي

نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية التشكيل الأغلى في الدوري السعودي احتفالاً بانطلاق الموسم الجديد.

وتواجد الدولي المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة بالتشكيل والتي جاءت كالاتي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام – أحمد حجازي – إيجور ليشنوفسكي – إزجيان أليوسكي.

خط الوسط: ماتيوس بيريرا - باولينيو –نعيم سليتي.

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر - جونزالو مارتينيز – موسى ماريجا.

وتراجع عدد اللاعبين المحترفين العرب في أندية كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي)، بحسب تقرير نشرته صحيفة “الرياضية”.

وقالت الصحيفة أن العدد تراجع إلى 27 لاعبًا، بعد أن كانوا 32 لاعبًا في الموسم الماضي، يشاركون مع 12 ناديًا.

وبقيت أندية “الهلال ـ الشباب ـ التعاون ـ الفيحاء” بلا محترفين عرب الموسم الماضي والموسم الجديد؟

ويعد ناديا أبها والفتح الأكثر استقطابًا في الموسم الجديد بـ 4 محترفين عرب في كل فريق، فيما تصدر أبها قائمة أكثر الأندية جلبًا للمحترفين العرب في الموسم الماضي بـ 5 لاعبين.

واكتفى في الموسم الماضي كل من ضمك والفتح والرائد بـ 4 لاعبين، وتصدر المحترفون المغاربة القائمة بـ 12 لاعبًا في الموسم الجاري يليهم الجزائريون بـ 7 لاعبين، ثم التونسيون بـ 4 لاعبين، متراجعًا العدد عما كان عليه في الموسم الماضي.

حيث بلغ عدد المحترفين الذين يحملون الجنسية المغربية 14 لاعبًا، يليهم اللاعبون الجزائريون بـ 8 لاعبين، و7 لاعبين من تونس.