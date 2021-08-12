رفضوا خطبتها لمن تحب فانتحرت بالحبة السامة..مصرع فتاة بالدقهلية

أقدمت طالبة على الانتحار بسبب رفض والدها زواجها من شخص تريده بإحدى قرى الدقهلية.

تلقى اللواء السيد سلطان مدير امن الدقهلية اختار من اللواء إيهاب عطيه مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول فتاة ب ا م ١٧ طالبة بالصف الثانوي الفني ، ومقيمة احدى قري المركز مصابة بحالة اعياء ٠٠ وتوفيت عقب وصولها.

بانتقال الضباط والفحص وبسؤال والدها قرر بقيام كريمته بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار لرغبتها في الزواج من احد الأشخاص ورفض والدها ذلك

ولم يتهم أحدا ولا يشتبه في حدوث ذلك جنائيا.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض علي النيابة العامة .

