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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرائق الجزائر

ولي العهد السعودي يعزي الرئيس الجزائري

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي يعزي الرئيس الجزائري

بعث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الرئيس عبد المجيد تبون، في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، قال الأمير محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب".

وكان التليفزيون الجزائري الرسمي، أفاد في وقت سابق، بأن الجزائر توصلت لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لاستئجار طائرتين لإخماد الحرائق كانتا تستخدمان في مكافحة الحرائق باليونان.

ونقل التليفزيون الجزائري الرسمي عن الوزارة الأولى "وضع الطائرتين حيز الاستغلال بدءاً من الخميس في الولايات التي نشبت فيها حرائق الغابات، في إطار تسخير كل الإمكانيات والدعم لإطفاء هذه الحرائق".

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 قتيلا، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، أمس الأربعاء، يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، بعد مقتل عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت البلاد.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إن الحداد الوطني يبدأ من الخميس، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان مساء الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا في  16 ولاية.

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