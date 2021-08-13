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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 13 - 8 - 2021

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا بقيمة 6 جنيهات بسوق الذهب في مصر، ليصعد الذهب اليوم عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب من 767 جنيها للجرام إلى 773 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب الآن من 1737 دولارا إلى 1754 دولارا.


أسعار الذهب اليوم : 

عيار 24 سجل 883.5 جنيه.

عيار 21 سجل 773 جنيها.

عيار 18 سجل 662.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6184 جنيها.

 

عالمياً ارتفعت أسعار الذهب، إذ طغت المخاوف من ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا على ضغوط ناجمة عن صعود الدولار وعوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وما زال الإقبال على المخاطرة ضعيفا في الأسواق المالية الأوسع، إذ تواصل الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع في عدة دول آسيوية، مما يهدد آفاق الاقتصاد ويدفع بعض المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.

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