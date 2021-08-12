محافظ دمياط: أغلب السيدات بالمحافظة يعملن بعد أن أثبتت كفاءة كبيرة..فيديو

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه كان خلال عقود سابقة، أن تتولى امرأة مسئولية محافظة أو وزارة فكرة غريبة، ولكن الأن أصبح الأمر موجود بعد أن أثبتت المرأة كفاءة كبيرة في عدد من القطاعات.

وأضافت منال عوض خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، أن مواطنين دمياط مثقفين، مشيرا إلى أن أغلب السيدات بالمحافظة تعمل.

80% من العاملين في المحافظة سيدات

وتابعت منال عوض، أن 80% من العاملين في المحافظة سيدات، مؤكدة أن السيدات بدمياط على مهارة عالية “بيحبوا يتعلموا واحيانا بياخدوا دورات تدريبية” لرفع الكفاءة.

وأشارت عوض إلى أن السيدة في دمياط تبذل مجهودات كبيرة وتعمل بنفسها، مؤكدة أنهم أقوياء ولديهم إرادة كبيرة.