الأعلى لشئون التعليم : نقل الطلاب ذوي الاحتياجات إلى أقرب جامعة لمحل الإقامة

شارك الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب فى الإجتماع الذى عقده المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب على مستوى الجامعات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس

وقال الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب أن الإجتماع تناول عدة موضوعات منها قواعد وإجراءات القبول والتقدم للدراسة للطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١م.

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هذا بالإضافة إلى مناقشة موضوع نقل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم شريطة إثبات محل الإقامة بجوار الجامعة ذاتها.

بناء الوعي المجتمعي الطلابي في الجامعات

وأضاف الدكتور حرباوى أن المجلس ناقش ضرورة بناء الوعي المجتمعي الطلابي في الجامعات والذي يسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم الولاء والانتماء إلى الوطن وتنمية الوعي السياسي لدى الطلاب.



وأوضح نائب رئيس الجامعة أن أنشطة بناء الوعي لدى طلاب الجامعة تستهدف تنمية فكر وثقافة الطلاب وتعريفهم بمختلف القضايا والتحديات التي تعرقل مسيرة البناء والتنمية إلى جانب تنمية قدرات الطلاب القيادية وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسئولية.