عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى لشئون التعليم : نقل الطلاب ذوي الاحتياجات إلى أقرب جامعة لمحل الإقامة

نائب رئيس جامعة الوادى
نائب رئيس جامعة الوادى الجديد

 شارك الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب فى الإجتماع الذى عقده المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب على مستوى الجامعات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس

وقال الدكتور أحمد حرباوى  نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب  أن الإجتماع تناول عدة موضوعات منها قواعد وإجراءات القبول والتقدم للدراسة للطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١م.

اقرا ايضا:

زراعة الوادي الجديد: تجهيز مصايد لمواجهة دودة الحشد الخريفي

هذا بالإضافة إلى مناقشة موضوع نقل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم شريطة إثبات محل الإقامة بجوار الجامعة ذاتها.

بناء الوعي المجتمعي الطلابي في الجامعات

وأضاف الدكتور حرباوى  أن   المجلس ناقش ضرورة بناء الوعي المجتمعي الطلابي في الجامعات والذي يسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم الولاء والانتماء إلى الوطن  وتنمية الوعي السياسي لدى الطلاب.


وأوضح نائب رئيس الجامعة أن أنشطة بناء الوعي لدى طلاب الجامعة تستهدف تنمية فكر وثقافة الطلاب وتعريفهم بمختلف القضايا والتحديات التي تعرقل مسيرة البناء والتنمية إلى جانب تنمية قدرات الطلاب القيادية وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسئولية.

الوادى الجديد الجامعات المصرية جامعات جامعة الوادى الجديد طلاب الجامعة الإحتياجات الخاصة

موضوعات متعلقة

الزراعة تكشف حقيقة انتشار حمى الوادي المتصدع بين الماشية

ترشيحاتنا

غليان في الأرض.. أفعال بشرية تقود العالم إلى كوارث بيئية

الصين تفوز في أكبر وأصعب معركة ضد الفقر.. نصيب الفرد من الناتج المحلي يصل 11 ألف دولار أمريكي

تحت رعاية الملك سلمان.. حدث استراتيجي عالمي على أرض السعودية.. تفاصيل

فيديوجراف.. اشترت جهازها.. من هو خطيب نور عمرو دياب المنتظر؟

شهيدا لقمة العيش.. محمود وهشام فقدا حياتهما بسبب التوك توك

الصحة: أماكن تلقي واستخراج لقاح فيروس كورونا.. انفوجراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

البحر يشتعل.. الحرائق تضرب دول المتوسط من أفريقيا لـ أوروبا.. استغاثات بتونس وحداد بالجزائر ودمار بتركيا ورعب باليونان

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

أردوغان يعلن 3 ولايات كمناطق منكوبة بسبب السيول

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

حكم ترك صلاة الجمعة بعذر أو بسبب النوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. بعضها ليس له علاج.. 8 أنواع منتشرة لـ فيروس الهربس

فيديوجراف.. فقدت عذريتها.. أم تعذب طفلتها ذات الـ8 سنوات

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

المزيد

ساحة رأي

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ