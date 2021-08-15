استقالة رئيس نقابة العاملين بالاتصالات من مجلس إدارة اتحاد عمال مصر

بعد 11 عاما..

أعلن إبراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، عن تقدمه باستقالة شفهية، من خلال رسالة عبر تطبيق الواتس اب، اليوم، من مجلس إدارة اتحاد العمال.

بعد 11 عام..استقال رئيس العاملين بالاتصالات من مجلس ادارة اتحاد عمال مصر

وأكد هيكل، لـ صدي البلد، أن وجود ملفات عمل مفتوحة علي طاولة الاتحاد دون النظر فيها، من الأسباب الأساسية في تقديم الاستقالة.

وكتب هيكل، على الجروب الخاص بمجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على تطبيق واتس آب، استقالته من مجلس إدارة اتحاد العمال كالآتي: السادة أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أكن لكم جميعا كل التقدير لشخصكم ولمجلسكم الذي شرفت بأن أكون عضوا في هذا الكيان ولمدة 11 عاما حتى تاريخه.

وأضاف هيكل في نص استقالته: أنه خلال هذه السنوات التي كنت فيها مثالا للجندي المطيع لرؤسائه في كل التكليفات التي كلفت بها من قيادتي ولكن للأسف، لذا أتقدم لسيادتكم بالاستقالة من مجلس إدارة الاتحاد، موضحًا أنه سوف يرجع إلى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالاتصالات حتى يرشحوا عضوا لمجلس الإدارة بدلًا منه، لأنه صاحب الحق بتسمية العضو لهذا المجلس.