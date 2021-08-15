عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد 11 عاما..

استقالة رئيس نقابة العاملين بالاتصالات من مجلس إدارة اتحاد عمال مصر

إبراهيم هيكل، رئيس
إبراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات

أعلن إبراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، عن تقدمه باستقالة شفهية، من خلال رسالة عبر تطبيق الواتس اب، اليوم، من مجلس إدارة اتحاد العمال.

بعد 11 عام..استقال رئيس العاملين بالاتصالات من مجلس ادارة اتحاد عمال مصر

وأكد هيكل، لـ صدي البلد، أن وجود ملفات عمل مفتوحة علي طاولة الاتحاد دون النظر فيها، من الأسباب الأساسية في تقديم الاستقالة.

وكتب هيكل، على الجروب الخاص بمجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على تطبيق واتس آب، استقالته من مجلس إدارة اتحاد العمال كالآتي: السادة أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أكن لكم جميعا كل التقدير لشخصكم ولمجلسكم الذي شرفت بأن أكون عضوا في هذا الكيان ولمدة 11 عاما حتى تاريخه.

وأضاف هيكل في نص استقالته: أنه خلال هذه السنوات التي كنت فيها مثالا للجندي المطيع لرؤسائه في كل التكليفات التي كلفت بها من قيادتي ولكن للأسف، لذا أتقدم لسيادتكم بالاستقالة من مجلس إدارة الاتحاد، موضحًا أنه سوف يرجع إلى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالاتصالات حتى يرشحوا عضوا لمجلس الإدارة بدلًا منه، لأنه صاحب الحق بتسمية العضو لهذا المجلس.

اتحاد العمال مجلس إدارة الواتس اب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر النقابة العامة اتحاد عمال مصر النقابة العامة للعاملين نقابات عمال مصر

موضوعات متعلقة

الصحة تعلن أماكن التبرع ببلازما الدم

نائب شئون السكان يعلن خطة مواجهة الزيادة السكانية

بحضور الرئيس السيسي.. نقيب الأطباء البيطريين يشارك فى فعاليات افتتاح مشروعات سكنية ببدر

حسم الجدل.. الصحة: الموجة الرابعة لفيروس كورونا سبتمبر المقبل

هيئة الرعاية الصحية تعلن مواعيد امتحانات القبول بمعاهد تمريض بورسعيد

الصحة: إطلاق حملة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان في 10 محافظات

رئيس الطب الوقائي: تصنيع لقاح فاكسيرا سينوفاك إنجاز.. وكل اللقاحات آمنة

الصحة: تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

ترشيحاتنا

بمعالج لأول مرة وبطارية جبارة.. سعر ومواصفات تابلت هونر Honor Tab V7 Pro

رضا عبد العال : أكرم توفيق الأفضل لتعويض ''السولية '' أمام الطلائع

إجلاء الرئيس الأفغاني.. طالبان تسيطر على طريق استراتيجي مؤدي لـ كابول

سيد عبد الحفيظ: الأهلي تعرض لضغط لا يحدث لأي فريق بالعالم

علي جمعة: على الناس دفع الضرائب من قلوبهم وبالحب.. فيديو

رضا عبد العال يعلق على شائعات تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيهاب جلال يقاطع المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

الباز يكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 .. 4 طلاب حصلوا على 100%

كيف تصرف عمر الشريف عندما تفاجأ بشذوذ حفيده ؟

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

الرئيس السيسي عن حل مشكلة الإيجار القديم: أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق

خيانة في منزلها.. شويكار تكشف زوجها في أحضان صديقتها المقربة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

فيديو

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ