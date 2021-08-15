محمود محرز: تمويل مدينة الروبيكي تخطى 7 مليارات جنيه

قال المهندس محمود محرز، رئيس شركة القاهرة المشرفة على إدارة مدينة الروبيكى، إن قطاع صناعة الجلود يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أنه تم ضخ تمويلات في مدينة الروبيكى تتعدى الـ 7 مليارات جنيه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج المواجهة الذى يذاع على قناة "اكسترا نيوز": "مع انتهاء المرحلة الأولى من المشروع كان هناك 3 تكليفات، أولها نقل قاطنى سور مجرى العيون، وبتكلفة تخطت 3 مليار جنيه؛ والمرحلة الثانية التكليف الرئاسى بإنشاء 100 مصنع على أعلى مستوى بالإضافة إلى ورش ومبنى للمعارض وخدمات والهدف تعظيم الإنتاج المحلي".

وقال: "التكليف الرئاسى الثالث، هو مواجهة 17 ألف مشروع عشوائى للجلود بينهم 13 ألف فى منطقة الموسكى، وكان الهدف عمل دراسات لتحديد مساحات لنقل تلك الورش لمناطق مجاورة لمدينة الروبيكى، وخلال الأيام القادمة سنحتفل بحدث نتيجة أن تلك المدينة أصبحت عالمية هو أنه سيكون استثمارات كبيرة وشراكة مع أكبر شركة ألمانية".



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.



وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.