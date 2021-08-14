الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يدك شباك ستراسبورج برباعية

تغلب فريق باريس سان جيرمان على نظيره ستراسبورج برباعية لهدفين على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الثانية للدوري الفرنسي.

وافتتح ماورو إيكاردي التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وسجل دراكسلر الهدف الثالث لصالح باريس سان جيرمان.

في الشوط الثاني قلص ستراسبورج النتيجة بهدفين في الدقائق 53 و64 عن طريق كيفين جاميرو وأجورك.

ونجح بابلو سارابيا في تسجيل الهدف الرابع لباريس سان جيرمان في الدقيقة 86.

وتواجد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الجديد في المدرجات رفقة نيمار دا سيلفا لمشاهدة المباراة.