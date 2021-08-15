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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 8 - 2021.. والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تقام اليوم الأحد 15 - 8 - 2021 عدد من مباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباراة الظهور الأول لبرشلونة في الدوري الإسباني بدون نجمه ليونيل ميسي  الذي رحل الي فريقي باريس سان جيرمان.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد x وست هام يونايتد – الساعة  الثالثة عصرا على قناة beIN Sports Connect

توتنهام  x  مانشستر سيتي – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو x اتليتكو مدريد – الساعة الخامسة  والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

برشلونة  x ريال سوسييداد – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية  x  رايو فاليكانو – الساعة العاشرة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ماينز  x  لايبزيج– الساعة الثالثة والنصف عصرا

كولن x هرتا بلين – الساعة الخامسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

أنجيه x ليون  – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN Sports HD 3      

ستاد بريست 29 x رين  –  الساعة الثالثة عصرا  على قناةbeIN Sports HD 3  

كليرمون x ليون  – الساعة الثالثة عصرا  على قناة beIN Sports HD 3      

نانت x ميتز  –  الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 3      

ستاد ريمس  x مونبلييه  – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports HD 3  

لانس x سانت إيتيان – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 3      

مارسيليا   x بوردو–  الساعة التاسعة الا ربع  مساء على قناةbeIN Sports HD 3  


مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإنتاج الحربي  x مصر المقاصة – الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports

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