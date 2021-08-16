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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى : المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصرية ستضمن لكل مواطن اختيار الوظيفة المناسبة له

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان

أشاد النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان بإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصرية  لتجميع بيانات ومعلومات سوق العمل المصرية ، والتى ستضمن لكل مواطن اختيار الوظيفة المناسبة له

وأشار عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك مركز معلومات على أعلى مستوى بشأن سوق العمل المصرية، حيث طالبنا بأن يتم تعميم هذا المركز فى كل المديريات، بحيث يدخل كل مواطن على هذه المنصة ويختار الوظيفة التى تناسبه.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد اختتم أعمال دور الانعقاد الأول ، و بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، و بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على ان تكون اول اعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالأدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق و ان حصلت  بموجبه على ثقة المجلس ،و ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية و النهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية و الري و قانون الصكوك السيادية و منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة و زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بانشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و اسرهم و مشروع قانون بشان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها و قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

و في مجال الأدوات الرقابية  تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصرية سوق العمل المصرية مركز معلومات مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى دور الانعقاد الأول

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