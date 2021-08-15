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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النيابة العامة السعودية تعلن توقيف 6 مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية

النيابة العامة تعلن
النيابة العامة تعلن إيقاف 6 مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، مباشرة الدائرة المختصة لديها إجراءات التحقيق مع 6 مواطنين في العقد الثاني من العمر، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرش بها لفظاً وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع.

وقال مصدر في النيابة العامة إنه تم إخضاع المتهمين لإجراءات تحقيق مشددة، بعد إعلامهم بحقوقهم المكفولة نظاماً، واعترفوا بالأفعال الجرمية الصادرة منهم، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للمحاكمة.

وأضاف  أن هذه السلوكيات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

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وأوضح المصدر أن الجرم المسند للمتهمين طبقاً لملابسات الواقعة محاط بظرف مشدد للعقوبة وفقاً للمادة (٦/ ٢،د)، من نظام مكافحة جريمة التحرش، واقترانها بجريمة تعمد صدم بمركبة لا تحمل لوحات والهروب من موقع الحادثة، والتجمهر المفضي للإخلال بالآداب العامة، وتصل مجموع عقوباتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.

وأكدت النيابة العامة أن أي تجاوز تجاه السائحين يُعد ظرفاً مشدداً للمساءلة الجزائية والمطالبة بعقوبة مغلظة بحق المتجاوز.

في وقت سابق، ألقت شرطة الرياض القبض على 6 سعوديين، تعرضوا لسائحة أجنبية داخل مركبتها في حي النظيم بالرياض.

وقالت الشرطة السعودية إن المتهمين تعرضوا "لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء الرياض، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة".

السعودية النيابة العامة الرياض شرطة منطقة الرياض التحرش

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