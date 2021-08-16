كومان يطالب جماهير برشلونة بالثقة ويؤكد: سنقاتل على الفوز بكل مباراة‎‎

أكد رونالد كومان مدرب نادي برشلونة على أهمية الفوز الأول في مستهل مشوار الدوري الإسباني، والذي حققه الفريق الكتالوني على حساب ريال سوسييداد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأضاف كومان عقب المباراة:"كان من المهم أن نبدأ بفوز بعد كل ما حدث، وأن نفوز بإظهار السلوك الصحيح وفرض لعبنا، ربما مررنا ببعض المصاعب في النهاية ولكن أعتقد أننا نستحق هذا الانتصار. أول نصف ساعة كانت مذهلة ".

وعن عودة الجماهير قال المدرب الهولندي:"هذا شيء نستمتع به ، حتى وإن كانوا 20 ألف متفرج فقط، كنا نشعر أنهم أكثر".

وتابع "نحن نحتاج إلى ذلك وسيساعدنا كثيرا ، يجب أن نكون أقوياء على ملعبنا، بالنسبة لي كان هذا أمرا رائعا بكل الطرق، وأقول للجماهير أن يثقوا بي ، نحن سنحافظ على هذا السلوك طوال العام وسنحاول الفوز".

وقال كومان عن مردود الصفقات الجديدة اليوم:"إريك كان جيدا للغاية في الدفاع. لقد كنا بأفضل حال على صعيد التمركز والسرعة والثبات. ممفيس أيضا قدم عملا رائعا، بتمريرة حاسمة رائعة في الهدف الأول".

وأوضح"لقد كان (ديباي) تحت رقابة كبيرة من لاعبي ريال سوسييداد، ورغم ذلك لعب بشكل جيد للغاية وكان يستحق تسجيل هدف على الأرجح".