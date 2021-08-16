تأجيل دعوى بطلان عمومية نادي الزمالك لـ 7 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،تأجيل الدعوى المقامة من عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والتى يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للقلعة البيضاء، بداعي أنها مخالفة للقانون، وكذلك بطلان الانتخابات التكميلية التي أقيمت خلال الجمعية العمومية الماضية لجلسة 7 نوفمبر المقبل.

وقال جورج في دعواه إنه عضو مجلس إدارة منتخب، مبديا تعجبه من إجراء الانتخابات على مقعده، مؤكدا أن تواجد حمادة أنور وأحمد مرتضى بالجمعية العمومية غير قانوني.

واختصم جورج في الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية، ورئيس نادي الزمالك.

انتخابات الزمالك التكميلية السابقة برئاسة مجلس المستشار مرتضي الموقوف بقرار من وزير الرياضة ، أسفرت عن انتخاب أشرف زكي أمينا لصندوق النادي، وانضمام أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح لعضوية المجلس.