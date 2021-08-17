وزير التنمية المحلية: تسليم الدفعة الثالثة من سيارات المراكز التكنولوجية لـ14 محافظة

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول إجراءات تسليم الدفعة الثالثة من سيارات الخدمة التكنولوجية المتنقلة المجهزة بالكامل للعمل فى 14 محافظة، هي البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء والقاهرة ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس والمنوفية وسوهاج والفيوم والبحيرة والشرقية والدقهلية.

تمت عملية التسليم على مدار الأسبوع الجاري بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمسئولى المحافظات من مقر الشركة المسئولة عن تجهيز تلك السيارات.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن تسليم الدفعة الثالثة من السيارات يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس مجلس الوزراء بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن، حيث تم تسليم الدفعة الأولي والثانية المكونة من 17 سيارة على 13 محافظة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق رضا المواطن والعمل على حوكمتها وتعزيز الاستفادة من التطور فى تقنيات التحول الرقمى ورفع كفاءة العنصر البشرى الذى يتعامل مع الجمهور بما يساهم في مواجهة الفساد .

وأوضح "شعراوى" أن سيارات الخدمة المتنقلة التي تتسلمها المحافظات ستبدأ العمل في بعض القرى والمدن والمراكز المختلفة وفقاً لخطة وضعتها المحافظات، حيث سيتم الإعلان كل أسبوع عن الجدول الزمى لأماكن تواجد تلك السيارات في مدن المحافظة.

وقال وزير التنمية المحلية إن تلك السيارات تم تجهيزها بكل التقنيات الحديثة ومراعاة وجود التجهيزات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة ومقاعد للمواطنين وكبار السن مع وجودة مراقبة تليفزيونية للربط بالمحافظة المسئولة عن التشغيل، مع التأكيد على ضمان استدامة المشروع والصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى جميع الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية من “أجهزة حاسب آلي، طابعات متعددة الأغراض، خدمة إنترنت، مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين”، كما تم تزويدها بأمهر العاملين الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه نظراً للزيادة في التعداد السكني مع زيادة عدد الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومنعاً لتكدس المواطنين راغبى الحصول على الخدمات نظراً لإجراءات الدولة فيما يخص فيروس كورونا، فقد حرصت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى علي إيجاد حل لتلك المشكلة بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد عند مناطق التجمعات السكنية؛ لتخفيف الضغط عن المراكز المكدسة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشمل كل مدينة وحي وقرية بما يساعد على توسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية وتجهيز تلك المراكز بجميع الإمكانيات الحديثة لتقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأشار شعراوي إلى حرص الحكومة على تطوير أداء الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة بالمحليات، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المراكز المتنقلة تقوم بتوفير سيارات تنقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين و أماكن تواجدهم في وقت قياسي لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير، لافتاً إلى أن مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تقوم بتأدية حوالى (140) خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة وذلك من خلال السيارات المتنقلة والمجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بفريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق

عمل الشركة المصرية العالمية للسيارات الذي نفذ تصميم سيارات الخدمات المتنقلة بهذا الشكل المشرف.

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