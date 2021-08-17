وزير التعليم: إحالة 582 طالبا بالثانوية العامة للنيابة.. اعرف السبب

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن طريقة التصحيح في امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً أنه تم التصحيح إلكترونيا بواسطة 400 من رجال التعليم بدلاً من حوالي 100 ألف من المصححين في السنوات السابقة.

وأضاف طارق شوقي خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات أنه تم معاقبة وحرمان كل الطلاب الذين تم ضبطتهم في أعمال "الغش والتسريب"، وتم تحويل 582 طالبا للنيابة العامة انتظاراً لمزيد من التحقيقات.

وتابع وزير التربية والتعليم أن نظام التقييم الجديد نجح في فرز مستويات الأداء بكفاءة كبيرة، وإعاد للشهادة المصرية وقارها وقوتها.

وأشار طارق شوقي إلى أن تم التوافق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على حل "مشكلة طلاب التقسيم"، بما يحفظ تكافؤ الفرص بينهم وبين أفرادهم في الدفعة الحالية.