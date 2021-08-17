بشير التابعي يؤازر الزمالك أمام دجلة

حرص بشير التابعي لاعب نادي الزمالك السابق على التواجد في مقصورة ملعب ستاد الدفاع الجوي على هامش مواجهة الأبيض أمام دجلة في بطولة الدوري.
وتواجد التابعي في مقصورة الملعب لمؤازرة الفريق خلال المواجهة الهامة أمام وادي دجلة.
ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وبدأ الزمالك بضغط متواصل على وادي دجلة لتسجيل هدف مبكر بينما اعتمد الأخير على الهجمات المرتدة.
وضم تشكيل الزمالك كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم إمام
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى
خط الهجوم: مروان حمدي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما و أيمن حفني وأسامة فيصل وسيف الدين الجزيري.