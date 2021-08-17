بشير التابعي يؤازر الزمالك أمام دجلة

حرص بشير التابعي لاعب نادي الزمالك السابق على التواجد في مقصورة ملعب ستاد الدفاع الجوي على هامش مواجهة الأبيض أمام دجلة في بطولة الدوري.

وتواجد التابعي في مقصورة الملعب لمؤازرة الفريق خلال المواجهة الهامة أمام وادي دجلة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الزمالك بضغط متواصل على وادي دجلة لتسجيل هدف مبكر بينما اعتمد الأخير على الهجمات المرتدة.

وضم تشكيل الزمالك كلا من:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل



خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم إمام



خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى



خط الهجوم: مروان حمدي



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما و أيمن حفني وأسامة فيصل وسيف الدين الجزيري.