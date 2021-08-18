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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرى للمدرسين.. الكويت تكشف حاجتها لعدد من التخصصات التعليمية

الكويت
الكويت

كشفت وزارة التربية عن حاجتها إلى معلمين ومعلمات العام الدراسي 2021 -2022 من حملة المؤهلات الجامعية للعمل في مدارس التعلم العام، في تخصصات اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء والجيولوجيا للمعلمين، والرياضيات، والفيزياء والتربية الموسيقية للمعلمات.

وذكرت «التربية» بحسب "جريدة الجريدة الكويتية " على المتقدمين ضرورة الالتزام بشرط الخبرة لقبول مستنداتهم في جميع المواد باستثناء تخصص التربية الموسيقية إناث، بحيث تكون 3 سنوات لذوي المؤهلات غير التربوية وسنتين لذوي المؤهلات التربوية.

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وبينت الصحيفة انه يستثنى من شرط الخبرة حملة شهادة الدكتوراه والحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد جداً في المؤهلات الجامعية وحملة شهادة الماجستير والحاصلين على معدل لا يقل عن امتياز في المؤهل الجامعي، كذلك خريجي كلية التربية من جامعة الكويت وخريجي كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من داخل الكويت.

ولفتت  وزارة التربية الي أن أولوية التعيين بعد قبول جميع الكويتيين في التخصصات المطلوبة لمخرجات كليات أعداد المعلم المحلية لأبناء الكويتيات، وغير محددي الجنسية، وأبناء دول مجلس التعاول الخليجي، ثم الوافدين.

ويشترط لقبول تعيين حديثي التخرج غير الكويتيين من كليات أعداد المعلم اجتياز المقابلة الشخصية ولا يستثنى من ذلك أي حالة أو تخصص، ولن يتم استقبال أي طلب للتوظيف إلا بعد توافر جميع المستندات وفق الإعلان.

وأوضحت وزارة التربية عدم قبول طلبات حملة سمات الدخول، ويجب أن يكون المؤهل العلمي والمهنة في إذن العمل لا يختلف عن الوظيفة المتقدم عليها «وظيفة معلم»، كما يشترط كذلك موافقة مبدئية للعاملين بالمدارس الأهلية أو القطاع الخاص معتمداً من الكفيل بالإضافة إلى صورة اعتماد توقيع الكفيل، ومعادلة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة للشهادات الصادرة عن الجامعات الخاصة.

وعند استقبال الطلبات يجب أن تكون المؤهلات العلمية وكشف الدرجات مصدقة من الجهات الرسمية بصحة البيانات من المكاتب الثقافية لدولة الكويت ببلد التخرج، كما يجب إحضار نسخة طبق الأصل عن الشهادة وكشف الدرجات وإفادة بالانتظام مصدقة من الملحق الثقافي الكويتي للشهادة الصادرة عن المملكة العربية السعودية.

وذكرت أنه عند التقدم لطلب العمل بوزارة التربية لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي يجب إحضار جواز السفر وبطاقة الهوية الشخصية لبلد المتعاقد وأن تكون جميع المستندات سارية المفعول، كما يجب إحضار صورة شخصية واحدة مقاس 6/4سم.

والمحت الي  أنه عند التقدم للعمل بوزارة التربية من الوافدين يجب إحضار جواز السفر وصورة منه ولا تقل مدة صلاحيته عن سنتين، وكذلك إحضار البطاقة المدنية وصورة عنها.

وعند اجتياز المقابلة بنجاح يجب إحضار حسن سير وسلوك من بلد المتعاقد مصدقاً من وزارة الخارجية لبلد المتعاقد وسفارة دولة الكويت، كما يجب مراجعة إدارة الموارد البشرية قسم اختيار الوظائف التعليمية لاستلام كتاب لمعادلة مؤهله العلمي.

كما أكدت  وزارة التربية أن جميع الطلبات تقدم إلكترونياً على موقع وزارة التربية، رابط فرص وظيفية تعاقد محلي، وعند قبول الطلب سيتم الاتصال على صاحب العلاقة لمراجعة إدارة الموارد البشرية، صالة المراجعين بمبنى الوزارة في جنوب السرة مصطحباً معه المستندات المنوه عنها أعلاه وسيتم إجراء مقابلات شخصية للمرشحين وفقاً للشروط المعمول بها في الوزارة.

الكويت اللغة الفرنسية العام الدراسي دول مجلس التعاون اللغة الإنجليزية جامعة الكويت

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