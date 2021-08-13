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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان.. إعلان مهم حول التعاقد مع معلمين مصريين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم العمانية

ذكرت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان أنها تابعت ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيامها بإيفاد لجنة الإعارات والتعاقدات إلى مصر للتعاقد مع كوادر تدريسية في بعض التخصصات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم العمانية، في بيان، أن تلك الخطوة جاءت بسبب عدم وجود العدد اللازم من المعلمين العمانيين في تلك التخصصات، إضافة إلى بعض تلك التخصصات لم يتقدم لها أي عماني وقد تم الإعلان عنها 4 مرات متتالية بالتنسيق مع وزارة العمل.

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وأضافت الوزارة أنه "لأهمية توفير الكوادر التدريسية اللازمة لأبنائنا الطلبة والطالبات تحقيقًا لاستقرار العمل في الحقل التربوي، لا سيما مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، لذا ارتأت الوزارة الإسراع في إيفاد تلك اللجنة، من أجل سد الشواغر وتلبية الاحتياجات بما يكفل سير العام الدراسي وانتظامه على النحو المنشود".

وتابعت الوزارة أنها مستمرة في خطتها بإحلال الكوادر العمانية محل الكوادر الوافدة في التخصصات المختلفة عبر برامج الإعداد والتأهيل وفق أفضل المعايير التربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني شروط التقدم لشغل وظيفة معلم خلال العام الدراسي 2021/2022، كالتالي:

- يقدم الطلب عبر الرابط التالي:

بوابة سلطنة عمان التعليمية (https://hiring.moe.gov.om/moeapp)

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل (تربوي) جامعي ( بكالوريوس-الليسانس) في التخصص المطلوب.

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص.

- أن تكون الوثائق (الخبرة، المؤهل الدراسي + الثانوية العامة) مصدقة من قبل جهات الإختصاص.

- أن يكون المتقدم ملما بالبرامج الأساسية بالحاسب الآلي والتعامل مع المواقع التعليمية.

-أن لا يزيد عمر المتقدم عن ( 47 ) عاما بالنسبة للمعارين و (45) عاما بالنسبة للتعاقد

- اجتياز الامتحان التحريري والمقابلة .

- أن يكون لائق صحيا وذلك من خلال إجراء الفحص الطبي.

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