عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موازنة سلطنة عمان تسجل عجزًا 2.86 مليار دولار حتى يونيو

صدى البلد

قالت وزارة المالية العمانية اليوم إن السلطنة سجلت عجزا في الموازنة منذ بداية العام وحتى يونيو بلغ 1.1 مليار ريال (2.86 مليار دولار).

وعُمان من بين أضعف الدول ماليا في منطقة الخليج الغنية بالنفط وهي أكثر تأثرا بتقلبات أسعار النفط والغاز، وهو قطاع ساهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في سبتمبر سيرتفع 1.07 دولار إلى 72.73 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر  من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت غرينتش على مدار يوليو تموز لعقد شهر أقرب استحقاق.

وتفيد الحسابات أن سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 72.53 دولار للبرميل في سبتمبر ، بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.20 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

اسعار النفط منطقة الخليج الناتج المحلي الناتج المحلي الاجمالي وزارة المالية عجز الموازنة

ترشيحاتنا

خسائر بمليارات الدولارات .. الاحتباس الحراري يهدد الكوكب ودول تواجه خطر الاختفاء

52 واقعة نصب.. ضبط شخص انتحل صفة مسئول بـ شركات سياحة على فيسبوك

الولايات المتحدة تدعو رعاياها لمغادرة أفغانستان فورا

العلماء يشيدون بمفتي الجمهورية: صاحب فتاوى رصينة واجهت الفكر المتطرف

تفاصيل التحقيق مع بطل The Suicide Squad بتهمة الاغتصاب

فريال أشرف وأحمد الجندي يصلان مطار القاهرة بعد رحلة أولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمجان.. الصحة تعلن مصاريف تلقي واستخراج لقاح فيروس كورونا

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

التوقيع الرسمي اليوم .. الزمالك يحسم ضم كريم هنداوى

بالقانون.. 4 فئات تخضع مرتباتهم للضرائب..و9 حالات معفاة من السداد| تفاصيل

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

حال خسارة الدوري .. شوبير يكشف صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

تحذيرات مصر من سد النهضة تتحقق.. النيل يتجاوز منسوب الفيضان في السودان

أكبر أحمق .. عداء فرنسي يثير الجدل بتصرف غريب في أولمبياد طوكيو

فيديوجراف.. بلاغ ضدها.. تصريحات مثيرة لعارضة الأزياء سلمى الشيمي

فيديوجراف.. يسبب نزيفًا بالجسد .. ظهور فيروس ماربورج في غينيا

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

اﻟﻤﺰﻳﺪ