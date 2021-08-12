موازنة سلطنة عمان تسجل عجزًا 2.86 مليار دولار حتى يونيو

قالت وزارة المالية العمانية اليوم إن السلطنة سجلت عجزا في الموازنة منذ بداية العام وحتى يونيو بلغ 1.1 مليار ريال (2.86 مليار دولار).

وعُمان من بين أضعف الدول ماليا في منطقة الخليج الغنية بالنفط وهي أكثر تأثرا بتقلبات أسعار النفط والغاز، وهو قطاع ساهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في سبتمبر سيرتفع 1.07 دولار إلى 72.73 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت غرينتش على مدار يوليو تموز لعقد شهر أقرب استحقاق.

وتفيد الحسابات أن سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 72.53 دولار للبرميل في سبتمبر ، بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.20 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.